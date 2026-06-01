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Anthropic protocola pedido confidencial de IPO na SEC e pode estrear na bolsa ainda neste ano

Número de papéis a ser ofertado e o preço ainda não foram definidos e IPO dependerá das condições de mercado

(NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

(NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13h24.

A Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, protocolou nesta segunda-feira, 1º, um rascunho confidencial do formulário S-1 na Securities and Exchange Commission (SEC) para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

O número de papéis a ser ofertado e o preço ainda não foram definidos. O IPO dependerá das condições de mercado.

"Isso nos dá a opção de abrir o capital após a conclusão da revisão pela SEC", disse a empresa em comunicado oficial publicado no blog da Anthropic.

A empresa mais valiosa do mundo entre as startups — avaliada em US$ 965 bilhões após a rodada de US$ 65 bilhões concluída na semana passada — entra na corrida para chegar a Wall Street antes de sua principal rival.

A OpenAI também prepara seu IPO, com estreia prevista para setembro de 2026, segundo o Wall Street Journal.

O protocolo confidencial é um passo preliminar que permite à empresa iniciar o processo de abertura de capital sem divulgar publicamente os detalhes financeiros até próximo da data de estreia. A Anthropic não divulgou data prevista para o IPO.

Acompanhe tudo sobre:AnthropicIPOs

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