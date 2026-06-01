'Euphoria': veja os personagens que morreram na terceira temporada

A temporada final de "Euphoria" apostou em um tom ainda mais sombrio e encerrou a trajetória de vários personagens importantes com mortes impactantes.

Entre confrontos, overdose, vingança e acertos de contas, os episódios finais deixaram poucas pontas soltas.

Veja abaixo quem morreu na reta final da série:

Nate morreu no sétimo episódio

Diferente dos outros personagens, o destino de Nate foi definido ainda no sétimo episódio. O personagem foi enterrado vivo por um homem para quem devia dinheiro. Havia uma possibilidade de resgate caso Cassie conseguisse entregar a quantia exigida a tempo, mas, preso dentro do caixão, Nate foi picado por uma cobra e morreu envenenado.

Morte de Rue foi a mais impactante da série

Como muitos fãs esperavam, Rue também teve um desfecho trágico na série. Depois de ser descoberta por Alamo como informante da polícia, a personagem recebe comprimidos supostamente usados para aliviar dores fortes. Sem saber que as drogas estavam contaminadas com fentanil, Rue sofre uma overdose fatal logo após ingerir uma das pílulas. A sequência após sua morte mostra Rue se reencontrando com Fezco, personagem de Angus Cloud, além de sua mãe, interpretada por Nika King.

Alamo também morreu no final

Alamo tem sua morte confirmada após um acerto de contas com Ali. Consumido pela revolta depois da morte de Rue, Ali vai até o clube de striptease decidido a confrontá-lo. Durante o duelo, Alamo acredita que conseguirá virar o jogo com uma armadilha, mas acaba surpreendido pela traição de seu próprio aliado, retirou as munições de sua arma antes do confronto. Sem defesa, ele acaba morto no local.

Laurie teve fim confirmado

Outra morte confirmada foi a de Laurie. A polícia acaba desmontando a operação de tráfico ligada ao grupo de Laurie após interceptar uma grande remessa de drogas vinda do México. Cercados pelas autoridades, os integrantes da organização tentam escapar do cerco, mas apenas Faye e Wayne conseguem fugir. Sem saída diante da operação policial, a traficante tira a própria vida, enquanto os demais envolvidos são presos.

Série não terá uma quarta temporada

A HBO confirmou oficialmente o cancelamento de "Euphoria". A produção estrelada por Zendaya chegou ao fim no último domingo, 31, após três temporadas, e não retornará para um quarto ano, encerrando meses de especulações sobre o futuro da série.

O anúncio foi feito pelo próprio Sam Levinson durante participação em um podcast do The New York Times e posteriormente confirmado pela HBO à Variety. Ao todo, "Euphoria" teve 26 episódios e cerca de sete anos de trajetória desde o início de sua produção.

A série estreou em 2019 e rapidamente se transformou em um fenômeno cultural. Os episódios chamaram atenção pela estética marcante, pelas cenas intensas e pela abordagem de temas como dependência química, sexualidade, violência e saúde mental.

A trama acompanhou Rue Bennett, personagem interpretada por Zendaya, uma adolescente que enfrenta problemas com dependência química enquanto tenta lidar com relações familiares, amizades, traumas e a descoberta da própria identidade.