Brasileiro Marcelo Demoliner vence e vai às quartas de Roland Garros

Marcelo Demoliner segue fazendo história em Roland Garros. Nesta segunda-feira, 1º, o brasileiro avançou às quartas de final da chave de duplas ao derrotar, ao lado do indiano N. Sriram Balaji, os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, cabeças de chave número 6 do torneio.

A parceria venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h27min de partida disputada em Paris. Com o resultado, Demoliner alcança sua melhor campanha no Aberto da França e iguala o melhor desempenho da carreira em torneios de Grand Slam.

Atual número 78 do mundo nas duplas, o gaúcho de Caxias do Sul nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros. O resultado já garante uma campanha inédita para o brasileiro no Grand Slam disputado no saibro francês.

Esta é a segunda vez que Demoliner chega às quartas de final de um Major. A primeira aconteceu no US Open de 2022, quando atuou ao lado do português João Sousa.

Em busca de uma vaga na semifinal, Demoliner e Balaji terão pela frente os cabeças de chave número 2 do torneio: o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.