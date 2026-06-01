Esporte

Brasileiro Marcelo Demoliner vence e vai às quartas de Roland Garros

Tenista avança nas duplas ao lado do indiano N. Sriram Balaji e iguala sua melhor campanha em torneios de Grand Slam

Marcelo Demoliner: esta é a segunda vez que Demoliner chega às quartas de final de um Major (Instagram/@slyce.apparel/Reprodução)

Marcelo Demoliner: esta é a segunda vez que Demoliner chega às quartas de final de um Major (Instagram/@slyce.apparel/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13h48.

Marcelo Demoliner segue fazendo história em Roland Garros. Nesta segunda-feira, 1º, o brasileiro avançou às quartas de final da chave de duplas ao derrotar, ao lado do indiano N. Sriram Balaji, os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, cabeças de chave número 6 do torneio.

A parceria venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h27min de partida disputada em Paris. Com o resultado, Demoliner alcança sua melhor campanha no Aberto da França e iguala o melhor desempenho da carreira em torneios de Grand Slam.

Atual número 78 do mundo nas duplas, o gaúcho de Caxias do Sul nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros. O resultado já garante uma campanha inédita para o brasileiro no Grand Slam disputado no saibro francês.

Esta é a segunda vez que Demoliner chega às quartas de final de um Major. A primeira aconteceu no US Open de 2022, quando atuou ao lado do português João Sousa.

Em busca de uma vaga na semifinal, Demoliner e Balaji terão pela frente os cabeças de chave número 2 do torneio: o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.

 

 

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