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Que horas começa o BBB 26 neste sábado, 18?

Reality chega à sua fase mais decisiva após a formação do último Paredão da temporada, na última sexta-feira, 17

BBB 26: o que esperar do programa de sábado à noite (gshow/Reprodução)

BBB 26: o que esperar do programa de sábado à noite (gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 09h31.

A reta final do Big Brother Brasil 26 entra em sua fase mais decisiva. Após Juliano Floss garantir sua vaga na grande final ao vencer a Prova do Finalista, e com o último Paredão da temporada já formado — Ana Paula, Leandro Boneco e Milena —, a edição ao vivo deste sábado, 18, vai mostrar a tensão dentro da casa enquanto os participantes aguardam a eliminação.

O top 3 só será definido no domingo, 19. Em seguida, o reality já abre a votação para escolher o grande campeão da temporada.

O programa deste sábado vai ao ar a partir das 22h25, na TV Globo e no Globoplay, logo após a novela Três Graças.

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Como foi a Prova do Finalista?

A dinâmica foi dividida em fases. A primeira, um desafio de raciocínio e agilidade: os quatro participantes precisavam liberar uma chave presa em uma mesa com saída única.

Juliano terminou em segundo lugar, com o tempo de 00:57.279. O ranking completo da fase 1:

1º Leandro Boneco — 00:35.941
2º Juliano Floss — 00:57.279
3º Milena — 01:18.279
4º Ana Paula — 01:50.614

Ana Paula, com o pior tempo, foi direto para a berlinda, sem chance de disputar a vaga na Grande Final.

Fase 2 — Resistência e atenção

A segunda etapa da prova do finalista se estendeu pela madrugada e por boa parte do dia. A cada aviso sonoro, os participantes precisavam apertar o botão do totem dentro do tempo, entrar no carro e assistir a um vídeo no telão.

Ao fim de cada rodada, eram liberados e podiam ficar dentro da casa até o próximo sinal. Foi durante essa fase que Leandro pediu atendimento médico, deitou no chão e a prova foi interrompida. Depois de um tempo, o brother voltou à disputa normalmente.

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Quiz ao vivo

No programa desta sexta, Tadeu Schmidt comandou o quiz decisivo com perguntas sobre os vídeos exibidos durante a prova. Cada resposta correta valia um ponto, e o primeiro a chegar a cinco garantia a vaga. O quiz durou sete rodadas.

Leandro errou a terceira pergunta, ficou para trás no placar e foi eliminado da disputa na quinta rodada, quando Juliano e Milena atingiram simultaneamente 5 pontos.

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Com o empate, a disputa seguiu — e Juliano acertou a sétima pergunta enquanto Milena errou, sacramentando a vitória.

Além da vaga na final, Juliano leva um carro 0km da Geesy.

Os demais participantes - Leandro, Milena e Ana Paula - disputam o último Paredão da edição.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, termina no dia 21 de abril de 2026.

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