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Quem são os ídolos de Guto Miguel, novo campeão brasileiro de Roland Garros?

Goiano é o novo número 1 do mundo na categoria juvenil após vencer Michael Antonius em Paris

Guto Miguel foi campeão de Roland Garros aos 17 anos (Reprodução/Redes Sociais)

Guto Miguel foi campeão de Roland Garros aos 17 anos (Reprodução/Redes Sociais)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 6 de junho de 2026 às 18h19.

Após conquistar o título juvenil de Roland Garros neste sábado, 6, Guto Miguel entrou para a história do tênis brasileiro. Aos 17 anos, o goiano venceu o americano Michael Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, tornou-se campeão em Paris e assumiu a liderança do ranking mundial juvenil.

A conquista também tem um simbolismo especial para o Brasil. Guto é o primeiro representante do país a disputar uma final juvenil de simples em Roland Garros em 59 anos e passa a integrar uma lista que inclui outros brasileiros que chegaram ao topo do ranking da categoria, como Tiago Fernandes, Orlando Luz e João Fonseca.

Mas quem inspira a nova promessa do tênis nacional? Segundo um perfil publicado pela Rede Tênis Brasil quando tinha 15 anos, Guto apontava Roger Federer e Novak Djokovic como seus grandes ídolos no esporte. Na época, também dizia que seu hobby favorito era passar tempo com a família.

Mas o goiano não deixa as inspirações brasileiras de fora.

"Quando eu era garoto, sempre assistia aos jogos do Novak Djokovic. Agora sou um grande fã do João Fonseca. O que ele faz é incrível. O Brasil tem uma grande história aqui em Roland Garros. Com o Guga, com o Fonseca e o que ele fez esta semana... Acho que contribuí. O tênis brasileiro está vivendo um grande momento novamente", comemorou o jovem campeão na entrevista coletiva após a final.

Caminho até o título

Irmão do também tenista Luis Felipe Miguel, cinco anos mais velho, Guto chegou à decisão após derrotar o compatriota Leonardo Storck na semifinal, em uma partida decidida em três sets.

Depois da vitória em Paris, na cerimônia de premiação, agradeceu à equipe, à família e aos amigos. Antes de deixar a quadra, deixou uma mensagem aos torcedores brasileiros: "Vai Brasil!"

*Com informações da AFP

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