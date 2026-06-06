Irã denuncia atraso na emissão de vistos para delegação da Copa e pede apoio da Fifa

O embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, afirmou neste sábado, 6, que 15 integrantes da delegação da seleção iraniana ainda não receberam visto para entrar nos Estados Unidos, pouco mais de uma semana antes da estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Segundo o diplomata, o grupo inclui membros da comissão técnica e dirigentes ligados à Federação Iraniana de Futebol.

Durante entrevista coletiva, Pasandideh criticou a falta de explicações por parte das autoridades americanas sobre a demora na liberação dos documentos.

“As autoridades dos Estados Unidos não explicaram por que alguns integrantes da delegação continuam sem receber seus vistos”, disse.

O embaixador lembrou que a equipe iraniana utilizará a cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, como centro de treinamento durante o Mundial.

A partir da cidade, os jogadores viajarão para os Estados Unidos nos dias das partidas e retornarão ao México após os jogos.

Segundo Pasandideh, mesmo os integrantes da delegação que receberam autorização de entrada estão sujeitos a restrições.

“As permissões concedidas permitem apenas a entrada pelo período necessário para a disputa das partidas, com retorno ao México no mesmo dia”, afirmou.

Para o governo iraniano, as limitações impostas aos deslocamentos colocam a seleção em desvantagem em relação a outras equipes que poderão permanecer concentradas próximas aos locais dos jogos.

O diplomata destacou que a necessidade de cruzar a fronteira repetidamente pode gerar desgaste físico e logístico para atletas e membros da comissão técnica. “É um desafio para os nossos jogadores”, disse.

Teerã pede intervenção da Fifa

Diante do impasse, o governo iraniano informou que pretende solicitar a intervenção da Fifa para garantir condições de participação consideradas equivalentes às das demais seleções classificadas.

Segundo Pasandideh, as restrições migratórias adotadas pelos Estados Unidos entram em conflito com os compromissos normalmente assumidos por países que recebem grandes competições esportivas internacionais.

O embaixador afirmou ainda que reconhece os esforços da Fifa para facilitar a presença do Irã no torneio, mas alertou que a ausência de integrantes importantes da comissão técnica e da estrutura administrativa pode prejudicar o desempenho da equipe ao longo da competição.