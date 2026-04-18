BBB 26: nova enquete indica quem deve sair no último paredão

Último paredão do BBB 26: Ana Paula, Leandro e Milena estão na berlinda (Globo/Montagem EXAME/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 18 de abril de 2026 às 12h34.
Uma nova parcial divulgada às 12h deste sábado, 18, pelo Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, atualiza o cenário do último Paredão do BBB 26 e reforça a tendência de eliminação.
O último Paredão do BBB 26 foi formado na sexta-feira, 17, e vai definir quem fica fora da Grande Final.
Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a permanência na casa, com eliminação marcada para domingo, 19.
A berlinda foi consequência direta da Prova do Finalista. Após mais de 18 horas de dinâmica, Juliano Floss venceu o desafio e garantiu vaga no Top 3. Com isso, os outros três participantes foram automaticamente enviados ao Paredão.
De acordo com a nova parcial, Leandro Boneco segue como o mais cotado para deixar o programa no domingo.Leandro Boneco chegou ao top 4 do BBB 26 — mas o jogo dele justifica isso?
O levantamento das 12h do Votalhada mostra vantagem consolidada para a eliminação de Leandro. O levantamento soma 3.267.368 votos.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Na comparação com a parcial das 8h, Leandro oscilou de 57,24% para 55,67%, mantendo a liderança isolada na rejeição, mas com leve queda.
Milena subiu de 32,08% para 33,59% e segue na segunda posição, enquanto Ana Paula avançou de 10,64% para 10,70%, ainda distante da disputa direta pela eliminação.De 'chaianês' a passinho de dança: a temporada de Tadeu Schmidt no BBB 26
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
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