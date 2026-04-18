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BBB 26: nova enquete indica quem deve sair no último paredão

Atualização das 12h do Votalhada reforça liderança na rejeição e indica quem deve ser eliminado na véspera da final do BBB 26

Último paredão do BBB 26: Ana Paula, Leandro e Milena estão na berlinda (Globo/Montagem EXAME/Divulgação)

Último paredão do BBB 26: Ana Paula, Leandro e Milena estão na berlinda (Globo/Montagem EXAME/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 12h34.

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Uma nova parcial divulgada às 12h deste sábado, 18, pelo Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, atualiza o cenário do último Paredão do BBB 26 e reforça a tendência de eliminação.

O último Paredão do BBB 26 foi formado na sexta-feira, 17, e vai definir quem fica fora da Grande Final.

Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam a permanência na casa, com eliminação marcada para domingo, 19.

A berlinda foi consequência direta da Prova do Finalista. Após mais de 18 horas de dinâmica, Juliano Floss venceu o desafio e garantiu vaga no Top 3. Com isso, os outros três participantes foram automaticamente enviados ao Paredão.

De acordo com a nova parcial, Leandro Boneco segue como o mais cotado para deixar o programa no domingo.

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Porcentagem das enquetes

O levantamento das 12h do Votalhada mostra vantagem consolidada para a eliminação de Leandro. O levantamento soma 3.267.368 votos.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 19,34% x Leandro 37,39% x Milena 43,27%
  • YouTube: Ana Paula 10,79% x Leandro 56,74% x Milena 32,35%
  • X (Twitter): Ana Paula 6,96% x Leandro 71,55% x Milena 21,49%
  • Instagram: Ana Paula 3,25% x Leandro 62,25% x Milena 34,50%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,00% x Leandro 63,51% x Milena 29,45%
  • Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro aparece com 55,67%, seguido por Milena, com 33,59%, e Ana Paula, com 10,70%.

Na comparação com a parcial das 8h, Leandro oscilou de 57,24% para 55,67%, mantendo a liderança isolada na rejeição, mas com leve queda.

Milena subiu de 32,08% para 33,59% e segue na segunda posição, enquanto Ana Paula avançou de 10,64% para 10,70%, ainda distante da disputa direta pela eliminação.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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