Os 5 filmes mais aclamados de Clint Eastwood, que se aposentou aos 96 anos

Após sete décadas no ofício, quatro Oscars e mais de 70 filmes, Clint Eastwood se aposentou do cinema logo após completar 96 anos. A confirmação veio pelo filho do cineasta, o músico e compositor Kyle Eastwood, que encerrou anos de especulação ao declarar que o pai está definitivamente fora de Hollywood, focado em uma aposentadoria tranquila e discreta.

Eastwood deixa para trás um legado de bilheteria doméstica superior a US$ 1,8 bilhão em mais de 50 títulos. Enquanto a indústria segue obcecada com franquias recicladas e remakes infinitos, o Homem Sem Nome deixa um manual de narrativa original, adulta e sem concessões que Hollywood dificilmente voltará a ver.

Sua última atuação em frente às câmeras foi em Cry Macho (2021), rodado aos 91 anos. Já sua última obra como diretor foi Juror #2 (2024), thriller jurídico com Nicholas Hoult e J.K. Simmons que conquistou 93% no Rotten Tomatoes — mas foi sabotado pela própria distribuidora, a Warner Bros., que limitou a estreia a menos de 50 salas nos Estados Unidos.

Abaixo, os cinco filmes mais aclamados de Eastwood como diretor, com notas verificadas diretamente no Rotten Tomatoes, Metacritic e IMDB — cruzadas em média simples numa escala de 0 a 100.

1. Os Imperdoáveis (1992) — média 88,1

Rotten Tomatoes: 96% | Metacritic: 85 | IMDB: 8.2

O western definitivo de Eastwood é também o filme com o qual ele encerrou e redefiniu o gênero que o consagrou. Os Imperdoáveis acompanha William Munny, um antigo pistoleiro reformado que aceita um último trabalho movido pela necessidade — e pela culpa. Eastwood guardou o roteiro por anos, esperando ter a idade certa para interpretar o personagem.

O filme venceu quatro Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor para Eastwood. Gene Hackman levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante — atuação considerada uma das mais memoráveis da história do western. Ao desconstruir o heroísmo do faroeste com brutalidade honesta, Eastwood entregou o que a crítica unânime considera sua obra-prima absoluta.

2. Cartas de Iwo Jima (2006) — média 85,9

Rotten Tomatoes: 91% | Metacritic: 89 | IMDB: 7.8

Filmado quase inteiramente em japonês, Cartas de Iwo Jima narra a Batalha de Iwo Jima pela perspectiva dos soldados japoneses — façanha narrativa que nenhum grande estúdio americano havia tentado com tal seriedade. O general Tadamichi Kuribayashi, vivido por Ken Watanabe, sabia que a missão era suicida. Mesmo assim, resistiu por 36 dias.

O filme é a peça complementar de Flags of Our Fathers, lançado no mesmo ano pelo próprio Eastwood. Juntos, os dois longas formam o que a crítica chamou de "o último grande capítulo de Hollywood sobre a Segunda Guerra Mundial". Cartas venceu o Oscar de Melhor Edição de Som e recebeu indicações para Melhor Filme e Melhor Diretor.

3. Menina de Ouro (2004) — média 85,0

Rotten Tomatoes: 90% | Metacritic: 86 | IMDB: 8.1

Um drama sobre boxe que não é, de fato, sobre boxe. Menina de Ouro acompanha Maggie Fitzgerald, uma lutadora de origem humilde que convence o treinador relutante Frankie Dunn a acreditar nela — e nele mesmo. O que começa como uma história de superação se transforma, na reta final, em um dos momentos mais difíceis e honestos do cinema americano moderno.

O filme venceu quatro Oscars: Melhor Filme, Melhor Diretora para Eastwood, Melhor Atriz para Hilary Swank e Melhor Ator Coadjuvante para Morgan Freeman. É o segundo Best Picture de Eastwood como diretor, façanha alcançada por um punhado de cineastas na história da Academia.

4. Sobre Meninos e Lobos (2003) — média 83,7

Rotten Tomatoes: 89% | Metacritic: 84 | IMDB: 8.0

Baseado no romance de Dennis Lehane, Sobre Meninos e Lobos reúne Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon como três amigos de infância reunidos por uma tragédia — o assassinato da filha de um deles. O filme é denso, sombrio e recusa o conforto de respostas fáceis.

Penn venceu o Oscar de Melhor Ator; Robbins, o de Melhor Ator Coadjuvante. Eastwood foi indicado a Melhor Diretor e Melhor Filme, mas perdeu para Peter Jackson e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei — em um dos anos mais disputados da história da premiação. A crítica ainda debate qual dos dois deveria ter vencido.

5. O Fora da Lei Josey Wales (1976) — média 79,3

Rotten Tomatoes: 91% | Metacritic: 69 | IMDB: 7.8

Cinquenta anos após o lançamento, O Fara da Lei Josey Wales permanece como um dos westerns mais singulares já realizados — e o primeiro grande acerto de Eastwood como diretor do gênero. O filme acompanha um fazendeiro do Missouri que, após ter a família massacrada por soldados da União durante a Guerra Civil, torna-se um fora da lei em fuga.

Diferentemente de outros westerns da época, Josey Wales não busca vingança simples: ele encontra, ao longo da jornada, uma nova família improvisada — índios, idosos, deserdados. A nota baixa no Metacritic (69, baseada em apenas nove críticas da época) contrasta com o prestígio crescente que o filme acumulou nas décadas seguintes. O próprio Eastwood citou o longa repetidas vezes como um ponto alto de sua carreira.