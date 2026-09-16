‘Neagley’ terá 2ª temporada? Veja o futuro do spin-off de ‘Reacher’

RESUMO | O Prime Video ainda não confirmou a segunda temporada de “Neagley”, série derivada de “Reacher” que estreou nesta quarta-feira, 16, com oito episódios. Estrelada por Maria Sten, a produção acompanha Frances Neagley em uma investigação sobre a morte suspeita de um amigo de infância.

A nova série "Neagley" colocou uma das personagens mais populares de "Reacher" no centro da própria história. Interpretada por Maria Sten, Frances Neagley ganha uma investigação particular, novos aliados e desafios que ampliam o universo criado a partir dos livros de Lee Child.

O que se sabe sobre a 2ª temporada?

A continuidade de "Neagley" ainda depende de uma decisão oficial do Prime Video. A plataforma não confirmou uma segunda temporada e também não divulgou uma previsão de estreia para novos episódios.

A série estreou nesta quarta-feira, 16, com oito episódios disponibilizados simultaneamente. O desempenho da produção após o lançamento poderá fazer parte dos fatores considerados em uma eventual decisão sobre o futuro da história.

Sobre o que é 'Neagley'?

A trama acompanha Frances Neagley, ex-investigadora do Exército e integrante da unidade de investigação especial 110, conhecida por sua ligação com Jack Reacher.

Na série, a personagem trabalha como investigadora particular em Chicago. Sua rotina muda quando ela começa a investigar a morte suspeita de um amigo de infância, Tommy Crane.

A investigação leva Neagley até uma comunidade com características de culto e a uma conspiração que envolve diferentes personagens. A produção combina investigação criminal, ação e elementos do passado da protagonista.

Maria Sten retorna como protagonista

Maria Sten interpreta Frances Neagley, papel que já havia desempenhado em "Reacher". A nova produção amplia o espaço da personagem e explora sua trajetória individual.

Alan Ritchson também participa da série como Jack Reacher, em uma aparição especial. A presença do protagonista original mantém a conexão entre as duas produções, enquanto a narrativa se concentra na investigação de Neagley.

O elenco também conta com Greyston Holt, que interpreta o detetive Hudson Riley; Adeline Rudolph, no papel de Sophie; Jasper Jones, como Cal; Matthew Del Negro, que vive o personagem Julian; e Damon Herriman, intérprete de Hunter.

A produção foi desenvolvida por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também integram a equipe de produtores executivos da série.

Confira o trailer da primeira temporada de 'Neagley'

“Neagley” terá uma segunda temporada?

O Prime Video ainda não confirmou a segunda temporada de “Neagley” nem divulgou uma previsão de estreia para novos episódios. O desempenho da produção após o lançamento poderá ser considerado em uma eventual decisão.

Quantos episódios tem a primeira temporada de “Neagley”?

A primeira temporada de “Neagley” tem oito episódios, disponibilizados simultaneamente pelo Prime Video nesta quarta-feira, 16.

Sobre o que é a série “Neagley”?

A série acompanha Frances Neagley, ex-investigadora do Exército que trabalha como investigadora particular em Chicago. Ao apurar a morte suspeita do amigo de infância Tommy Crane, Neagley chega a uma comunidade com características de culto e a uma conspiração.

Quem interpreta Frances Neagley?

Maria Sten interpreta Frances Neagley, papel que já havia desempenhado em “Reacher”. A série derivada coloca a personagem no centro da história e explora sua trajetória individual.

Jack Reacher aparece na série “Neagley”?

Sim. Alan Ritchson faz uma aparição especial como Jack Reacher, mantendo a conexão entre “Neagley” e a série original.

Quem criou a série “Neagley”?

“Neagley” foi desenvolvida por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também integram a equipe de produtores executivos da série.