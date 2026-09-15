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Netflix Top 10: ‘A Garota do Remo’ lidera; veja os filmes e séries em alta

Produções turcas dominam o ranking de séries, enquanto clássicos como "Shrek" e "Bee Movie: A História de uma Abelha" aparecem entre os filmes mais vistos

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/IMDB)

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/IMDB)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12h10.

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Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

Entre os filmes, "Por Que Eu Me Casei de Novo?" lidera a lista. Já entre as séries, "A Garota do Remo" aparece na primeira colocação.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

  1. "Por Que Eu Me Casei de Novo?"
  2. "Beijar é a Parte Fácil"
  3. "Barbie: O Quebra-Nozes"
  4. "Ghandari"
  5. "O Homem que Sussurra"
  6. "A Mulher Secreta"
  7. "Bee Movie: A História de uma Abelha"
  8. "Shrek"
  9. "Shrek 2"
  10. "Força de Proteção"

No ranking de filmes, a comédia dramática "Por Que Eu Me Casei de Novo?" aparece na liderança. O longa estreou na plataforma na quarta-feira, 9 de setembro.

O título é seguido pela comédia romântica "Beijar é a Parte Fácil", que ocupa a segunda posição. O filme é uma adaptação de um romance de sucesso publicado no Wattpad.

"Barbie: O Quebra-Nozes", que chegou ao streaming na última segunda-feira, 14, estreou em terceiro lugar na lista de filmes mais vistos da semana na Netflix.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

  1. "A Garota do Remo"
  2. "Meu Nome é Farah"
  3. "As Amigas do Clube"
  4. "The Early Spring"
  5. "Adriano Imperador"
  6. "A Batalha dos 100 Itália"
  7. "Magnatas do Crime"
  8. "O Mentalista"
  9. "Sua Mãe Te Conhece?"
  10. "Em Coma"

O romance "A Garota do Remo" ocupa o primeiro lugar no ranking de séries mais assistidas da Netflix no Brasil. A produção acompanha Teagan Tao, uma talentosa remadora de 16 anos que se muda para a Costa Leste após um escândalo familiar e entra em uma escola de elite. Lá, ela assume o posto de timoneira da equipe masculina de remo e enfrenta rivalidades, romances e desafios familiares.

O ranking é seguido pela série turca "Meu Nome é Farah", que aparece na segunda posição. O terceiro lugar fica com o suspense holandês "As Amigas do Clube", que estreou na Netflix na última quinta-feira, 10.

Na quinta posição está "Adriano Imperador", documentário de três episódios que leva para a plataforma a trajetória do ex-jogador brasileiro.

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