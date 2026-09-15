Netflix Top 10: ‘A Garota do Remo’ lidera; veja os filmes e séries em alta

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

Entre os filmes, "Por Que Eu Me Casei de Novo?" lidera a lista. Já entre as séries, "A Garota do Remo" aparece na primeira colocação.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

"Por Que Eu Me Casei de Novo?" "Beijar é a Parte Fácil" "Barbie: O Quebra-Nozes" "Ghandari" "O Homem que Sussurra" "A Mulher Secreta" "Bee Movie: A História de uma Abelha" "Shrek" "Shrek 2" "Força de Proteção"

No ranking de filmes, a comédia dramática "Por Que Eu Me Casei de Novo?" aparece na liderança. O longa estreou na plataforma na quarta-feira, 9 de setembro.

O título é seguido pela comédia romântica "Beijar é a Parte Fácil", que ocupa a segunda posição. O filme é uma adaptação de um romance de sucesso publicado no Wattpad.

"Barbie: O Quebra-Nozes", que chegou ao streaming na última segunda-feira, 14, estreou em terceiro lugar na lista de filmes mais vistos da semana na Netflix.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

"A Garota do Remo" "Meu Nome é Farah" "As Amigas do Clube" "The Early Spring" "Adriano Imperador" "A Batalha dos 100 Itália" "Magnatas do Crime" "O Mentalista" "Sua Mãe Te Conhece?" "Em Coma"

O romance "A Garota do Remo" ocupa o primeiro lugar no ranking de séries mais assistidas da Netflix no Brasil. A produção acompanha Teagan Tao, uma talentosa remadora de 16 anos que se muda para a Costa Leste após um escândalo familiar e entra em uma escola de elite. Lá, ela assume o posto de timoneira da equipe masculina de remo e enfrenta rivalidades, romances e desafios familiares.

O ranking é seguido pela série turca "Meu Nome é Farah", que aparece na segunda posição. O terceiro lugar fica com o suspense holandês "As Amigas do Clube", que estreou na Netflix na última quinta-feira, 10.

Na quinta posição está "Adriano Imperador", documentário de três episódios que leva para a plataforma a trajetória do ex-jogador brasileiro.