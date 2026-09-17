'Outlander: Sangue do Meu Sangue': 2ª temporada estreia nesta semana no Disney+

A segunda temporada de "Outlander: Sangue do Meu Sangue" retorna nesta semana com novos conflitos, romances e acontecimentos que aprofundam a história das famílias Fraser e Beauchamp.

A nova temporada da série derivada de "Outlander" chega na sexta-feira, 18, nos Estados Unidos, pelo Starz. No Brasil, a produção chega ao Disney+ no sábado, 19.

Os episódios serão lançados semanalmente.

O que esperar da nova temporada?

A trama retoma as histórias de Brian Fraser e Ellen MacKenzie, pais de Jamie Fraser, na Escócia do século XVIII. A Revolta Jacobita de 1715 coloca os personagens diante de conflitos entre clãs e desafios relacionados à guerra.

A história de Julia Moriston e Henry Beauchamp, pais de Claire, também avança. O casal enfrenta as consequências das viagens no tempo e busca retornar à década de 1920 com o filho William.

O relacionamento entre Brian e Ellen ganha novos obstáculos após os acontecimentos da primeira temporada. A união dos dois passa a conviver com as responsabilidades impostas pelos respectivos clãs.

A produção também acompanha Dougal e Maura, recém-casados, enquanto o casal constrói sua trajetória dentro do universo de "Outlander".

Quem está no elenco?

A segunda temporada de "Outlander: Sangue do Meu Sangue" mantém Harriet Slater e Jamie Roy nos papéis de Ellen MacKenzie e Brian Fraser, pais de Jamie Fraser. A trama também acompanha Henry Beauchamp, interpretado por Jeremy Irvine, e Julia Moriston, vivida por Hermione Corfield, que representam os pais de Claire.

O elenco conta ainda com Tony Curran, Sam Retford e Séamus McLean Ross.

A direção da série é de Azhur Saleem, enquanto Matthew B. Roberts atua como showrunner e produtor executivo. Roberts também está ligado à produção da série original, baseada nos livros de Diana Gabaldon.