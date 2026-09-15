Quando estreia a 2ª temporada de 'Stranger Things: Histórias de 85' na Netflix?

O mistério está de volta a Hawkins. "Stranger Things: Histórias de 85" retorna à Netflix para sua segunda temporada, que coloca o grupo novamente no centro de acontecimentos sobrenaturais e de uma nova ameaça.

Quando estreia a 2ª temporada?

A segunda temporada de "Stranger Things: Histórias de 85" estreia na quinta-feira, 17, com oito novos episódios de uma só vez. A produção foi renovada poucos dias depois da chegada da primeira temporada, lançada em abril.

A história continua no universo de "Stranger Things" e se passa entre a segunda e a terceira temporadas da série original. A animação acompanha uma versão mais jovem de Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max durante o inverno de 1985.

O que acontece na nova temporada?

Depois dos acontecimentos da primeira temporada, o grupo volta à rotina em Hawkins. A proximidade do Dia dos Namorados, porém, coincide com o surgimento de fenômenos estranhos pela cidade.

A nova ameaça envolve aparições fantasmagóricas e uma infestação de criaturas chamadas hate sprites. O Clube dos Investigadores de Hawkins terá que descobrir a origem desses acontecimentos antes que um novo portal para o Mundo Invertido seja aberto.

A investigação também vai levar os personagens para lugares inéditos na animação. Entre eles está uma mina de Hawkins, que será explorada pela primeira vez na série.

Quem está no elenco?

O elenco de vozes também conta novamente com Brett Gipson como Hopper, Jeremy Jordan como Steve Harrington e Alessandra Antonelli como Nancy Wheeler.

A produção é comandada por Eric Robles, com Matt e Ross Duffer, criadores de "Stranger Things", entre os produtores executivos.

Veja o trailer oficial da 2ª temporada de 'Stranger Things: Histórias de 85'