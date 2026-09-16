'Neagley' estreia com 83% de aprovação, mas não supera 'Reacher'

"Neagley", série derivada do sucesso "Reacher", protagonizada por Maria Sten, estreou no Prime Video nesta quarta-feira, 16, com uma investigação que coloca Frances Neagley no centro da narrativa.

A produção conta com oito episódios e acompanha a detetive em um caso que começa com a morte suspeita de um amigo. A série também conta com o retorno de Alan Ritchson como Jack Reacher.

Produção chega a 83% de aprovação no Rotten Tomatoes

Pouco após a estreia, "Neagley" já chamou a atenção da crítica especializada. A série registrou 83% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O índice reúne avaliações de críticos que analisaram a primeira temporada. A recepção destaca o trabalho de Maria Sten como protagonista e a expansão do universo apresentado em "Reacher".

O Collider atribuiu nota 7 de 10 à série e elogiou a atuação de Sten, além da dinâmica entre os personagens. A publicação também apontou limitações na construção dos vilões e na abordagem visual.

Já a revista Variety adotou uma avaliação mais crítica. Segundo o veículo, a série perde força quando Jack Reacher deixa a narrativa, enquanto a protagonista passa a depender de fórmulas conhecidas do gênero. A publicação também apontou problemas no ritmo da investigação, no desenvolvimento dramático das subtramas e na construção dos antagonistas.

Apesar dos 83% de aprovação inicial, "Neagley" registra um índice inferior ao da quarta temporada de "Reacher", que alcançou 94% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. As temporadas anteriores da produção mantêm uma média histórica de 95% na plataforma.

Qual é a trama de 'Neagley'?

A trama acompanha Neagley em sua atuação como investigadora particular em Chicago. A rotina da personagem muda quando Tommy Crane, um amigo de infância, morre em circunstâncias suspeitas na linha do trem urbano.

Convencida de que o caso merece uma investigação mais aprofundada, Neagley decide buscar respostas por conta própria. As pistas a levam até Echo Canyon, uma comunidade rural controlada por uma figura messiânica.

O local esconde uma conspiração que envolve interesses de uma corporação farmacêutica, colocando a protagonista diante de uma ameaça maior do que imaginava.

Frances Neagley assume o protagonismo

Conhecida por sua parceria com Jack Reacher, Frances Neagley ganha uma história própria na nova produção. A série explora suas habilidades como investigadora e aspectos pessoais que ajudam a construir a personagem.

Entre esses elementos está a hafefobia, condição associada ao medo de tocar ou ser tocada por outras pessoas. A característica acrescenta uma dimensão pessoal à jornada da protagonista.

Elenco e produção

Além de Maria Sten como Frances Neagley e Alan Ritchson como Jack Reacher, o elenco também conta com Greyston Holt, que interpreta o detetive Hudson Riley; Adeline Rudolph, no papel de Sophie; Jasper Jones, como Cal; Matthew Del Negro, que vive o personagem Julian; e Damon Herriman, intérprete de Hunter.

A produção foi desenvolvida por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também integram a equipe de produtores executivos da série.

Confira o trailer da primeira temporada de 'Neagley'