Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Neagley' estreia com 83% de aprovação, mas não supera 'Reacher'

Produção protagonizada por Maria Sten tem oito episódios e acompanha uma investigação sobre a morte suspeita de um amigo

'Neagley': spin-off amplia o universo da franquia policial com uma trama ambientada em Chicago e uma conspiração envolvendo uma comunidade rural (Divulgação /Prime Video)

'Neagley': spin-off amplia o universo da franquia policial com uma trama ambientada em Chicago e uma conspiração envolvendo uma comunidade rural (Divulgação /Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13h45.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSéries
Saiba mais

"Neagley", série derivada do sucesso "Reacher", protagonizada por Maria Sten, estreou no Prime Video nesta quarta-feira, 16, com uma investigação que coloca Frances Neagley no centro da narrativa.

A produção conta com oito episódios e acompanha a detetive em um caso que começa com a morte suspeita de um amigo. A série também conta com o retorno de Alan Ritchson como Jack Reacher.

Produção chega a 83% de aprovação no Rotten Tomatoes

Pouco após a estreia, "Neagley" já chamou a atenção da crítica especializada. A série registrou 83% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O índice reúne avaliações de críticos que analisaram a primeira temporada. A recepção destaca o trabalho de Maria Sten como protagonista e a expansão do universo apresentado em "Reacher".

O Collider atribuiu nota 7 de 10 à série e elogiou a atuação de Sten, além da dinâmica entre os personagens. A publicação também apontou limitações na construção dos vilões e na abordagem visual.

Já a revista Variety adotou uma avaliação mais crítica. Segundo o veículo, a série perde força quando Jack Reacher deixa a narrativa, enquanto a protagonista passa a depender de fórmulas conhecidas do gênero. A publicação também apontou problemas no ritmo da investigação, no desenvolvimento dramático das subtramas e na construção dos antagonistas.

Apesar dos 83% de aprovação inicial, "Neagley" registra um índice inferior ao da quarta temporada de "Reacher", que alcançou 94% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. As temporadas anteriores da produção mantêm uma média histórica de 95% na plataforma.

Qual é a trama de 'Neagley'?

A trama acompanha Neagley em sua atuação como investigadora particular em Chicago. A rotina da personagem muda quando Tommy Crane, um amigo de infância, morre em circunstâncias suspeitas na linha do trem urbano.

Convencida de que o caso merece uma investigação mais aprofundada, Neagley decide buscar respostas por conta própria. As pistas a levam até Echo Canyon, uma comunidade rural controlada por uma figura messiânica.

O local esconde uma conspiração que envolve interesses de uma corporação farmacêutica, colocando a protagonista diante de uma ameaça maior do que imaginava.

Frances Neagley assume o protagonismo

Conhecida por sua parceria com Jack Reacher, Frances Neagley ganha uma história própria na nova produção. A série explora suas habilidades como investigadora e aspectos pessoais que ajudam a construir a personagem.

Entre esses elementos está a hafefobia, condição associada ao medo de tocar ou ser tocada por outras pessoas. A característica acrescenta uma dimensão pessoal à jornada da protagonista.

Elenco e produção

Além de Maria Sten como Frances Neagley e Alan Ritchson como Jack Reacher, o elenco também conta com Greyston Holt, que interpreta o detetive Hudson Riley; Adeline Rudolph, no papel de Sophie; Jasper Jones, como Cal; Matthew Del Negro, que vive o personagem Julian; e Damon Herriman, intérprete de Hunter.

A produção foi desenvolvida por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também integram a equipe de produtores executivos da série.

Confira o trailer da primeira temporada de 'Neagley'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

Mais de Pop

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha novo trailer focado em Haymitch; veja o vídeo

O que esperar da 5ª temporada de 'Reacher'? Veja qual livro de Lee Child inspira a trama

‘Neagley’ terá 2ª temporada? Veja o futuro do spin-off de ‘Reacher’

Pré-venda de 'Verity', de Colleen Hoover, começa nesta quinta-feira

Mais na Exame

Mercados

Dona do Ozempic fecha parceria com Anthropic para descobrir novos medicamentos com IA

Casual

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Brasil

CNH vencida em 2026: veja até quando o documento pode ser renovado

Pop

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha novo trailer focado em Haymitch; veja o vídeo