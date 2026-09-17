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De Bad Bunny a Travis Scott: veja a lista dos artistas confirmados nas rádios do GTA 6

Rockstar confirma mais de 30 artistas para as rádios de GTA 6, enquanto vazamentos indicam possíveis músicas de The Weeknd, Bad Bunny e outros nomes

GTA 6 terá uma seleção musical diversificada nas rádios de Vice City, com artistas confirmados pela Rockstar e outros nomes apontados por vazamentos recentes. (Reprodução)

GTA 6 terá uma seleção musical diversificada nas rádios de Vice City, com artistas confirmados pela Rockstar e outros nomes apontados por vazamentos recentes. (Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 09h53.

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A trilha sonora de GTA 6 deve ser um dos elementos centrais da experiência em Vice City, cidade fictícia que será o cenário principal do jogo. Como os deslocamentos de carro fazem parte da exploração da franquia, as rádios terão papel importante durante os trajetos dos jogadores.

A Rockstar já confirmou mais de 30 artistas para as estações musicais de GTA 6, incluindo nomes como Travis Scott, Phil Collins, Keith Richards e PinkPantheress. A seleção reúne diferentes estilos musicais, com faixas de gêneros como pop, rock, hip-hop, country e música eletrônica.

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As informações oficiais divulgadas até o momento indicam uma variedade de artistas para compor as rádios do jogo. Outros nomes também apareceram em vazamentos recentes relacionados ao título, mas essas participações ainda não foram confirmadas pela Rockstar.

A lista de artistas confirmados foi reunida pelo usuário mnm345x, da rede social X, a partir de anúncios e indicações públicas de músicos. Entre os nomes presentes estão artistas de diferentes gerações e estilos musicais.

Artistas confirmados nas rádios de GTA 6

Confira os nomes confirmados até agora:

  • Aluna
  • Birdman
  • Bob Moses
  • Captain & Tennille
  • Cariel & Paco Amoroso
  • Chimbala
  • Chk Chk Chk
  • Cliff Richard
  • Def Leppard
  • Depeche Mode
  • Elderbrook
  • Future
  • Fred Again
  • Jay Ferguson
  • Jayda G
  • Keith Richards
  • Kodak Black
  • Lil Wayne
  • Meah Pace
  • Metro Boomin
  • Morgan Wallen
  • Omega
  • Phil Collins
  • PinkPantheress
  • Prefab Sprout
  • Rauw Alejandro
  • Sexyy Red
  • Tammy Wynette
  • Tay Keith
  • The Bellamy Brothers
  • The Pointer Sisters
  • Tom Petty
  • Travis Scott
  • Wang Chung
  • Zenglen

Vazamentos de GTA 6 revelam possíveis participações musicais

Show de Bad Bunny no Super Bowl: vestido de Zara, cantor é parte de um reposicionamento da marca espanhola (Kevin Sabitus/Getty Images)

Além dos artistas confirmados oficialmente, vazamentos recentes apontaram outros 30 nomes que podem aparecer nas rádios de GTA 6, incluindo The Weeknd, Bad Bunny, Deep Purple e Stevie Nicks.

Parte dessas informações teria surgido a partir de materiais associados ao vazamento conhecido como CYBERLEEK, que apresentou trechos de gameplay, jogabilidade do título, com músicas sendo reproduzidas durante a troca de estações de rádio.

A Rockstar ainda não confirmou essas participações. Por isso, os nomes devem ser considerados informações não oficiais e podem sofrer alterações antes do lançamento do jogo.

Entre os artistas citados nos vazamentos estão:

  • April Wine
  • Bad Company
  • Bad Bunny
  • Blue Öyster Cult
  • Bon Jovi
  • Change
  • Coi Leray
  • David Lee Roth
  • Deep Purple
  • Fat Joe
  • French Montana
  • Garfield Fleming
  • George Strait
  • Glen Campbell
  • Gustav Mahler
  • Horace Andy
  • Jamiroquai
  • Jean Sibelius
  • Lindsey Buckingham
  • Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco e Papo Lucca
  • Marianne Rosenberg
  • Moloko
  • Myke Towers
  • Róisín Murphy
  • SG Lewis
  • Stevie Nicks
  • Tate McRae
  • The Arrows
  • The Weeknd
  • Tommy Richman
  • Tove Lo
  • Waylon Jennings

Quando o GTA 6 será lançado?

Os detalhes que você não viu no trailer de GTA 6 na Netflix

Lucia e Jason são os protagonistas de GTA 6, que tem lançamento previsto para 2026. (Reprodução)

GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inicialmente, o jogo terá lançamento exclusivo para os consoles da atual geração. Uma versão para PC ainda não possui data oficial divulgada pela Rockstar.

A pré-venda do título já está disponível em algumas plataformas, com diferentes edições anunciadas. Uma versão física sem disco também gerou discussões entre jogadores após sua divulgação.

A Rockstar ainda deve revelar novos detalhes sobre o jogo, incluindo informações adicionais sobre as rádios, músicas e recursos disponíveis no lançamento.

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