De Bad Bunny a Travis Scott: veja a lista dos artistas confirmados nas rádios do GTA 6

A trilha sonora de GTA 6 deve ser um dos elementos centrais da experiência em Vice City, cidade fictícia que será o cenário principal do jogo. Como os deslocamentos de carro fazem parte da exploração da franquia, as rádios terão papel importante durante os trajetos dos jogadores.

A Rockstar já confirmou mais de 30 artistas para as estações musicais de GTA 6, incluindo nomes como Travis Scott, Phil Collins, Keith Richards e PinkPantheress. A seleção reúne diferentes estilos musicais, com faixas de gêneros como pop, rock, hip-hop, country e música eletrônica.

As informações oficiais divulgadas até o momento indicam uma variedade de artistas para compor as rádios do jogo. Outros nomes também apareceram em vazamentos recentes relacionados ao título, mas essas participações ainda não foram confirmadas pela Rockstar.

A lista de artistas confirmados foi reunida pelo usuário mnm345x, da rede social X, a partir de anúncios e indicações públicas de músicos. Entre os nomes presentes estão artistas de diferentes gerações e estilos musicais.

Artistas confirmados nas rádios de GTA 6

Confira os nomes confirmados até agora:

Aluna

Birdman

Bob Moses

Captain & Tennille

Cariel & Paco Amoroso

Chimbala

Chk Chk Chk

Cliff Richard

Def Leppard

Depeche Mode

Elderbrook

Future

Fred Again

Jay Ferguson

Jayda G

Keith Richards

Kodak Black

Lil Wayne

Meah Pace

Metro Boomin

Morgan Wallen

Omega

Phil Collins

PinkPantheress

Prefab Sprout

Rauw Alejandro

Sexyy Red

Tammy Wynette

Tay Keith

The Bellamy Brothers

The Pointer Sisters

Tom Petty

Travis Scott

Wang Chung

Zenglen

Vazamentos de GTA 6 revelam possíveis participações musicais

Show de Bad Bunny no Super Bowl: vestido de Zara, cantor é parte de um reposicionamento da marca espanhola (Kevin Sabitus/Getty Images)

GTA 6, incluindo The Weeknd, Além dos artistas confirmados oficialmente, vazamentos recentes apontaram outros 30 nomes que podem aparecer nas rádios de, incluindo The Weeknd, Bad Bunny , Deep Purple e Stevie Nicks.

Parte dessas informações teria surgido a partir de materiais associados ao vazamento conhecido como CYBERLEEK, que apresentou trechos de gameplay, jogabilidade do título, com músicas sendo reproduzidas durante a troca de estações de rádio.

A Rockstar ainda não confirmou essas participações. Por isso, os nomes devem ser considerados informações não oficiais e podem sofrer alterações antes do lançamento do jogo.

Entre os artistas citados nos vazamentos estão:

April Wine

Bad Company

Bad Bunny

Blue Öyster Cult

Bon Jovi

Change

Coi Leray

David Lee Roth

Deep Purple

Fat Joe

French Montana

Garfield Fleming

George Strait

Glen Campbell

Gustav Mahler

Horace Andy

Jamiroquai

Jean Sibelius

Lindsey Buckingham

Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco e Papo Lucca

Marianne Rosenberg

Moloko

Myke Towers

Róisín Murphy

SG Lewis

Stevie Nicks

Tate McRae

The Arrows

The Weeknd

Tommy Richman

Tove Lo

Waylon Jennings

Quando o GTA 6 será lançado?

Lucia e Jason são os protagonistas de GTA 6, que tem lançamento previsto para 2026. (Reprodução)

GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inicialmente, o jogo terá lançamento exclusivo para os consoles da atual geração. Uma versão para PC ainda não possui data oficial divulgada pela Rockstar.

A pré-venda do título já está disponível em algumas plataformas, com diferentes edições anunciadas. Uma versão física sem disco também gerou discussões entre jogadores após sua divulgação.

A Rockstar ainda deve revelar novos detalhes sobre o jogo, incluindo informações adicionais sobre as rádios, músicas e recursos disponíveis no lançamento.