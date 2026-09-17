Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Fazenda 18': veja que horas começa o reality nesta quinta-feira, 17

Reality da Record tem nova edição nesta quinta, 17, com Fran no comando da fazenda após conquistar o primeiro chapéu da temporada

'A Fazenda 18': vitória na primeira Prova do Fazendeiro garante imunidade e novas responsabilidades à Fran (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': vitória na primeira Prova do Fazendeiro garante imunidade e novas responsabilidades à Fran (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10h03.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais

RESUMO | A "Fazenda 18" vai ao ar nesta quinta-feira, 17, às 22h45, na Record, com Fran Almeida como a primeira fazendeira da temporada. A edição terá uma Prova de Imunidade para quatro participantes, a definição do destino dos visitantes por votação popular e o retorno do quadro Fuzenda.

O reality rural da Record tem mais uma noite de emoções, disputas e reviravoltas. Nesta quinta-feira, 17, os peões voltam a se reunir na sede de "A Fazenda 18", agora sob o comando de uma nova fazendeira: Fran.

A conquista do chapéu muda a dinâmica da semana e coloca a participante em uma posição de destaque dentro do jogo.

Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quinta?

O programa vai ao ar a partir das 22h45, no horário de Brasília, na Record. A transmissão também está disponível pelo RecordPlus, que oferece acesso às câmeras 24 horas da sede.

A edição desta quinta-feira, 17, terá uma programação especial, com a prova que pode garantir imunidade a quatro participantes e novidades envolvendo os visitantes da temporada.

Fran conquista o primeiro chapéu da temporada

Fran Almeida venceu a primeira Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 18" na noite de quarta-feira, 16. A ex-"BBB 14" superou Jottapê, Adryana e Rikardo na etapa final, depois de uma disputa que exigiu memória e agilidade.

Com a vitória, Fran garantiu imunidade à primeira Roça, ganhou o direito de indicar um participante diretamente para a berlinda e assumiu a responsabilidade de distribuir as tarefas da sede.

O que esperar da edição desta quinta?

A noite terá a Prova de Imunidade, que faz parte da programação da primeira semana. O público também conhecerá o destino dos quatro visitantes, cuja permanência no reality será definida por votação popular.

Além disso, Márcia Fu retorna com o quadro Fuzenda, exibido às quintas-feiras antes da eliminação, conforme a programação da temporada.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de "A Fazenda 18"

  • Sérgio Hondjakoff
  • Mônica Fonseca
  • Jônatas Faro
  • Gabriel Torres
  • Rikardo Negro
  • Lucas Bissoli
  • Tina Calamba
  • Fran Almeida
  • Jottapê
  • Maíra Charken
  • Daniel Erthal
  • Renata Del Bianco
  • Thaíde
  • Adryana Ribeiro
  • Darlin Ferrattry
  • Alfredo Amaral
  • Ariela Carasso
  • Catherine Bascoy
  • Mayk Leão
  • Stephanie
  • Murilo Dias
  • Eduarda Braum

A edição ainda conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles:

  • Ana Bruna Ávila
  • Giovanna Gold
  • Igor Monteiro
  • Renê Thristan

Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quinta-feira?

A Fazenda 18 começa às 22h45, no horário de Brasília, na Record. O programa também pode ser acompanhado pelo RecordPlus, que oferece acesso às câmeras da sede durante 24 horas.

Quem é a primeira fazendeira de 'A Fazenda 18'?

Fran Almeida é a primeira fazendeira de A Fazenda 18. A ex-participante do BBB 14 venceu Jottapê, Adryana Ribeiro e Rikardo Negro na etapa final da prova realizada na quarta-feira, 16.

Quais poderes Fran Almeida ganhou como fazendeira?

Fran Almeida garantiu imunidade à primeira Roça, poderá indicar um participante diretamente para a berlinda e ficará responsável pela distribuição das tarefas da sede.

O que vai acontecer em 'A Fazenda 18' nesta quinta-feira?

A edição terá uma Prova de Imunidade que pode proteger quatro participantes e revelará o destino dos quatro visitantes por votação popular. Márcia Fu também retorna com o quadro Fuzenda, conforme a programação da temporada.

Quem são os visitantes de 'A Fazenda 18'?

Ana Bruna Ávila, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan são os quatro visitantes que disputam a oportunidade de entrar oficialmente no elenco do reality.

Qual é o prêmio de 'A Fazenda 18'?

O vencedor de A Fazenda 18 receberá o prêmio principal de R$ 2 milhões. A temporada reúne 22 peões e tem final prevista para depois do Natal, em dezembro.

Acompanhe tudo sobre:Reality showsRede Record

Mais de Pop

De Bad Bunny a Travis Scott: veja a lista dos artistas confirmados nas rádios do GTA 6

'Outlander: Sangue do Meu Sangue': 2ª temporada estreia nesta semana no Disney+

Quando estreia a 2ª temporada de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Quando se passa 'Stranger Things: Histórias de 85'? Entenda a cronologia da série

Mais na Exame

Inteligência Artificial

OpenAI e Anthropic faturam 10 vezes mais que todas as IAs chinesas juntas, diz estudo

Mercado Imobiliário

Como ficam os juros da compra da casa própria com a Selic em 13,75%

Exame IN

A tese que trouxe três novos fundos estrangeiros ao Brasil — e R$ 10 milhões para a Nuvia

Brasil

Pesquisa Futura: Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no 1º turno