'A Fazenda 18': veja que horas começa o reality nesta quinta-feira, 17

RESUMO | A "Fazenda 18" vai ao ar nesta quinta-feira, 17, às 22h45, na Record, com Fran Almeida como a primeira fazendeira da temporada. A edição terá uma Prova de Imunidade para quatro participantes, a definição do destino dos visitantes por votação popular e o retorno do quadro Fuzenda.

O reality rural da Record tem mais uma noite de emoções, disputas e reviravoltas. Nesta quinta-feira, 17, os peões voltam a se reunir na sede de "A Fazenda 18", agora sob o comando de uma nova fazendeira: Fran.

A conquista do chapéu muda a dinâmica da semana e coloca a participante em uma posição de destaque dentro do jogo.

Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quinta?

O programa vai ao ar a partir das 22h45, no horário de Brasília, na Record. A transmissão também está disponível pelo RecordPlus, que oferece acesso às câmeras 24 horas da sede.

A edição desta quinta-feira, 17, terá uma programação especial, com a prova que pode garantir imunidade a quatro participantes e novidades envolvendo os visitantes da temporada.

Fran conquista o primeiro chapéu da temporada

Fran Almeida venceu a primeira Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 18" na noite de quarta-feira, 16. A ex-"BBB 14" superou Jottapê, Adryana e Rikardo na etapa final, depois de uma disputa que exigiu memória e agilidade.

Com a vitória, Fran garantiu imunidade à primeira Roça, ganhou o direito de indicar um participante diretamente para a berlinda e assumiu a responsabilidade de distribuir as tarefas da sede.

O que esperar da edição desta quinta?

A noite terá a Prova de Imunidade, que faz parte da programação da primeira semana. O público também conhecerá o destino dos quatro visitantes, cuja permanência no reality será definida por votação popular.

Além disso, Márcia Fu retorna com o quadro Fuzenda, exibido às quintas-feiras antes da eliminação, conforme a programação da temporada.

Tudo sobre 'A Fazenda 18'

A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.

A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.

Veja o elenco completo de "A Fazenda 18"

Sérgio Hondjakoff

Mônica Fonseca

Jônatas Faro

Gabriel Torres

Rikardo Negro

Lucas Bissoli

Tina Calamba

Fran Almeida

Jottapê

Maíra Charken

Daniel Erthal

Renata Del Bianco

Thaíde

Adryana Ribeiro

Darlin Ferrattry

Alfredo Amaral

Ariela Carasso

Catherine Bascoy

Mayk Leão

Stephanie

Murilo Dias

Eduarda Braum

A edição ainda conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles:

Ana Bruna Ávila

Giovanna Gold

Igor Monteiro

Renê Thristan

Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quinta-feira?

A Fazenda 18 começa às 22h45, no horário de Brasília, na Record. O programa também pode ser acompanhado pelo RecordPlus, que oferece acesso às câmeras da sede durante 24 horas.

Quem é a primeira fazendeira de 'A Fazenda 18'?

Fran Almeida é a primeira fazendeira de A Fazenda 18. A ex-participante do BBB 14 venceu Jottapê, Adryana Ribeiro e Rikardo Negro na etapa final da prova realizada na quarta-feira, 16.

Quais poderes Fran Almeida ganhou como fazendeira?

Fran Almeida garantiu imunidade à primeira Roça, poderá indicar um participante diretamente para a berlinda e ficará responsável pela distribuição das tarefas da sede.

O que vai acontecer em 'A Fazenda 18' nesta quinta-feira?

A edição terá uma Prova de Imunidade que pode proteger quatro participantes e revelará o destino dos quatro visitantes por votação popular. Márcia Fu também retorna com o quadro Fuzenda, conforme a programação da temporada.

Quem são os visitantes de 'A Fazenda 18'?

Ana Bruna Ávila, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan são os quatro visitantes que disputam a oportunidade de entrar oficialmente no elenco do reality.

Qual é o prêmio de 'A Fazenda 18'?

O vencedor de A Fazenda 18 receberá o prêmio principal de R$ 2 milhões. A temporada reúne 22 peões e tem final prevista para depois do Natal, em dezembro.