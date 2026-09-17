'A Fazenda 18': veja que horas começa o reality nesta quinta-feira, 17

'A Fazenda 18': vitória na primeira Prova do Fazendeiro garante imunidade e novas responsabilidades à Fran (Reprodução / Record TV)
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Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10h03.
RESUMO | A "Fazenda 18" vai ao ar nesta quinta-feira, 17, às 22h45, na Record, com Fran Almeida como a primeira fazendeira da temporada. A edição terá uma Prova de Imunidade para quatro participantes, a definição do destino dos visitantes por votação popular e o retorno do quadro Fuzenda.
O reality rural da Record tem mais uma noite de emoções, disputas e reviravoltas. Nesta quinta-feira, 17, os peões voltam a se reunir na sede de "A Fazenda 18", agora sob o comando de uma nova fazendeira: Fran.
A conquista do chapéu muda a dinâmica da semana e coloca a participante em uma posição de destaque dentro do jogo.
O programa vai ao ar a partir das 22h45, no horário de Brasília, na Record. A transmissão também está disponível pelo RecordPlus, que oferece acesso às câmeras 24 horas da sede.
A edição desta quinta-feira, 17, terá uma programação especial, com a prova que pode garantir imunidade a quatro participantes e novidades envolvendo os visitantes da temporada.
Fran Almeida venceu a primeira Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 18" na noite de quarta-feira, 16. A ex-"BBB 14" superou Jottapê, Adryana e Rikardo na etapa final, depois de uma disputa que exigiu memória e agilidade.
Com a vitória, Fran garantiu imunidade à primeira Roça, ganhou o direito de indicar um participante diretamente para a berlinda e assumiu a responsabilidade de distribuir as tarefas da sede.
A noite terá a Prova de Imunidade, que faz parte da programação da primeira semana. O público também conhecerá o destino dos quatro visitantes, cuja permanência no reality será definida por votação popular.
Além disso, Márcia Fu retorna com o quadro Fuzenda, exibido às quintas-feiras antes da eliminação, conforme a programação da temporada.
A 18ª edição do reality rural da Record estreou nesta segunda-feira, 14 de setembro, com Adriane Galisteu novamente no comando da atração. A temporada será realizada em Itapecerica da Serra, em São Paulo.
Ao todo, 22 peões entraram oficialmente no reality e vão conviver na sede enquanto enfrentam provas, votações e a formação das Roças. O vencedor levará o prêmio principal de R$ 2 milhões.
A temporada está prevista para chegar ao fim em dezembro, após o Natal. Até lá, um participante vai deixar a casa por semana, de acordo com a preferência do público.
A edição ainda conta com quatro visitantes que disputam a oportunidade de integrar oficialmente o elenco do reality. São eles:
A Fazenda 18 começa às 22h45, no horário de Brasília, na Record. O programa também pode ser acompanhado pelo RecordPlus, que oferece acesso às câmeras da sede durante 24 horas.
Fran Almeida é a primeira fazendeira de A Fazenda 18. A ex-participante do BBB 14 venceu Jottapê, Adryana Ribeiro e Rikardo Negro na etapa final da prova realizada na quarta-feira, 16.
Fran Almeida garantiu imunidade à primeira Roça, poderá indicar um participante diretamente para a berlinda e ficará responsável pela distribuição das tarefas da sede.
A edição terá uma Prova de Imunidade que pode proteger quatro participantes e revelará o destino dos quatro visitantes por votação popular. Márcia Fu também retorna com o quadro Fuzenda, conforme a programação da temporada.
Ana Bruna Ávila, Giovanna Gold, Igor Monteiro e Renê Thristan são os quatro visitantes que disputam a oportunidade de entrar oficialmente no elenco do reality.
O vencedor de A Fazenda 18 receberá o prêmio principal de R$ 2 milhões. A temporada reúne 22 peões e tem final prevista para depois do Natal, em dezembro.