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Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

A nova temporada de 'Monstro', da Netflix, é a quarta história da série criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e a primeira temporada da produção dedicada a uma mulher acusada de assassinato

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 06h05.

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Antes de ganhar uma nova versão na quarta temporada de "Monstro", Lizzie Borden já foi retratada em produções de cinema e televisão. A personagem volta agora às telas em "Monster: The Lizzie Borden Story", série de Ryan Murphy e Ian Brennan que estreia na Netflix em 17 de setembro de 2026.

A produção é a quarta história da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e coloca, pela primeira vez, uma mulher acusada de assassinato no centro da narrativa.

'As Crônicas de Lizzie Borden'

Uma das adaptações mais conhecidas é a série de televisão "The Lizzie Borden Chronicles", traduzida como "As Crônicas de Lizzie Borden", estrelada por Christina Ricci.

A produção faz parte das diferentes versões que levaram a história de Borden para a ficção, anos depois de o caso real ter se tornado um dos mais conhecidos da história criminal americana.

'Lizzie'

Outra adaptação é o filme "Lizzie", de 2018, que traz Chloë Sevigny no papel de Lizzie Borden e Kristen Stewart como Bridget Sullivan, a empregada da família.

A produção também aborda a relação entre as duas personagens, que volta a ganhar destaque na nova temporada de "Monstro", desta vez com Ella Beatty como Lizzie e Vicky Krieps como Maggie.

O caso real de Lizzie Borden

Lizzie Borden foi acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 4 de agosto de 1892, em Fall River, Massachusetts.

Ela foi julgada e absolvida em 1893. Segundo a Smithsonian Magazine, Abby sofreu 19 golpes e Andrew foi atingido 10 ou 11 vezes. A arma utilizada nos assassinatos era uma machadinha.

Como a nova série retrata o caso?

Na produção da Netflix, Lizzie é apresentada como uma mulher reprimida pelas expectativas de sua família. A história acompanha sua relação com Maggie e explora temas como sexo, poder, vingança, repressão e raiva feminina.

O elenco inclui Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.

A personagem de Paulson não participa diretamente da história original de Lizzie. Na temporada, Wuornos aparece em acontecimentos posteriores e é apresentada como uma mulher influenciada pelo legado deixado pelo caso Borden.

Confira o trailer

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A temporada terá oito episódios, lançados pela Netflix em 17 de setembro.

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