Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Lizzie Borden: ela foi uma mulher de Massachusetts acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 1892 (Netflix / Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 06h05.
Antes de ganhar uma nova versão na quarta temporada de "Monstro", Lizzie Borden já foi retratada em produções de cinema e televisão. A personagem volta agora às telas em "Monster: The Lizzie Borden Story", série de Ryan Murphy e Ian Brennan que estreia na Netflix em 17 de setembro de 2026.
A produção é a quarta história da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e coloca, pela primeira vez, uma mulher acusada de assassinato no centro da narrativa.
Uma das adaptações mais conhecidas é a série de televisão "The Lizzie Borden Chronicles", traduzida como "As Crônicas de Lizzie Borden", estrelada por Christina Ricci.
A produção faz parte das diferentes versões que levaram a história de Borden para a ficção, anos depois de o caso real ter se tornado um dos mais conhecidos da história criminal americana.
Outra adaptação é o filme "Lizzie", de 2018, que traz Chloë Sevigny no papel de Lizzie Borden e Kristen Stewart como Bridget Sullivan, a empregada da família.
A produção também aborda a relação entre as duas personagens, que volta a ganhar destaque na nova temporada de "Monstro", desta vez com Ella Beatty como Lizzie e Vicky Krieps como Maggie.
Lizzie Borden foi acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, em 4 de agosto de 1892, em Fall River, Massachusetts.
Ela foi julgada e absolvida em 1893. Segundo a Smithsonian Magazine, Abby sofreu 19 golpes e Andrew foi atingido 10 ou 11 vezes. A arma utilizada nos assassinatos era uma machadinha.
Na produção da Netflix, Lizzie é apresentada como uma mulher reprimida pelas expectativas de sua família. A história acompanha sua relação com Maggie e explora temas como sexo, poder, vingança, repressão e raiva feminina.
O elenco inclui Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden, Jessica Barden como Nance O'Neil e Sarah Paulson como Aileen Wuornos.
A personagem de Paulson não participa diretamente da história original de Lizzie. Na temporada, Wuornos aparece em acontecimentos posteriores e é apresentada como uma mulher influenciada pelo legado deixado pelo caso Borden.
A temporada terá oito episódios, lançados pela Netflix em 17 de setembro.