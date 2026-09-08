'Dexter: Ressurreição': 2ª temporada ganha teaser e data de estreia

A segunda temporada de “Dexter: Ressurreição” já tem data de estreia. A Paramount+ divulgou nesta terça-feira, 8, o primeiro teaser oficial dos novos episódios, que chegam às vésperas do Halloween e durante as celebrações dos 20 anos da franquia.

Qual a história de 'Dexter: Ressurreição'?

Com data de estreia para 30 de outubro, a nova temporada acompanha Dexter Morgan, interpretado por Michael C. Hall, dividido entre dois assassinos: um deles é conhecido há décadas e tem uma longa trajetória de mortes; o outro é um criminoso jovem e recém-chegado que passa a aterrorizar Nova York de uma forma inédita.

Além de lidar com os dois assassinos, Dexter enfrentará uma inesperada crise de meia-idade. Enquanto isso, seu filho, Harrison (Jack Alcott), continua em sua própria busca por justiça. Pai e filho terão de enfrentar o que é descrito como o capítulo mais sombrio de suas vidas.

A produção é comandada pelo showrunner e produtor executivo Clyde Phillips. Michael C. Hall retorna ao papel principal ao lado de Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar.

Para a segunda temporada, Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox entram no elenco regular. Krysten Ritter retorna em participação especial, enquanto Gabriel Luna participa como convidado.

Produzida pela Paramount Television Studios e pela Counterpart Studios, a série tem produção executiva de Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns, entre outros.

As séries “Dexter”, “Dexter: Ressurreição”, “Dexter: Pecado Original” e “Dexter: New Blood” estão disponíveis no Paramount+.

Assista ao teaser:

Veja as imagens:

L-R: Dominic Fumusa as Detective Melvin Oliva, Kadia Saraf as Detective Claudette Wallace and Bokeem Woodbine as Captain Mixon in Dexter: Resurrection, episode 4, season 2, streaming on Paramount+, 2026. Photo Credit: Matt Infante/Paramount+. (Paramount+)

L-R: James Remar as Harry Morgan and Michael C. Hall as Dexter Morgan in Dexter: Resurrection, episode 3, season 2, streaming on Paramount+, 2026. Photo Credit: Matt Infante/Paramount+. (Paramount+/Divulgação)

L-R: Uma Thurman as Charley and Michael C. Hall as Dexter Morgan in Dexter: Resurrection, episode 2, season 2, streaming on Paramount+, 2026. Photo Credit: Matt Infante/Paramount+. (Paramount+/Divulgação)

L-R: Michael C. Hall as Dexter Morgan and Shavo Odadjian as R.H. Martin in Dexter: Resurrection, episode 1, season 2, streaming on Paramount+, 2026. Photo Credit: Matt Infante/Paramount+.