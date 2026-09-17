Mercado Imobiliário

Michael B. Jordan pode perder US$ 2,7 milhões ao vender mansão em Los Angeles

Ator comprou a propriedade por US$ 12,5 milhões em 2022 e agora pede US$ 10,2 milhões pelo imóvel de luxo

Mansão de Michael B. Jordan: imóvel está anunciado por US$ 10,245 milhões em Los Angeles. (Etienne Laurent / The Academy/A.M.P.A.S.)

Mansão de Michael B. Jordan: imóvel está anunciado por US$ 10,245 milhões em Los Angeles. (Etienne Laurent / The Academy/A.M.P.A.S.)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 10h48.

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Michael B. Jordan está tentando vender sua mansão em Los Angeles por cerca de US$ 2,25 milhões a menos do que pagou pelo imóvel. O ator, conhecido por filmes como "Pecadores", "Creed" e "Pantera Negra", comprou a propriedade em Encino por cerca de US$ 12,5 milhões, em 2022. Agora, pede US$ 10,245 milhões.

Ele anunciou, na edição de outubro da Vogue, que pretende descansar e dar uma pausa na carreira em 2027.

No caso do imóvel, a diferença de preços pode ser ainda maior quando são considerados os investimentos feitos depois da compra. Jordan gastou cerca de US$ 500 mil em melhorias nos sistemas de segurança e climatização da residência, segundo a imprensa americana.

Construída em 2021, a mansão tem quase 1.100 metros quadrados e área construída, oito quartos e uma extensa lista de comodidades, que inclui cinema particular, adega climatizada, academia, elevador, piscina de borda infinita e uma casa de hóspedes de dois andares.

À procura de comprador: mansão do ator voltou ao mercado após sucessivos cortes no preço. (thealtmanbrothers)

Michael B. Jordan já reduziu várias vezes o preço da mansão

A tentativa de Michael B. Jordan de vender a propriedade não é recente, pois o ator colocou a mansão no mercado pela primeira vez em janeiro de 2023, quando pediu US$ 12,998 milhões, valor ligeiramente superior ao desembolsado na compra.

Sem concluir a venda, Jordan voltou a anunciar a propriedade em março de 2025 por US$ 11,995 milhões. O preço posteriormente caiu para pouco menos de US$ 11,5 milhões antes de o imóvel deixar o mercado.

Casa de Michael B. Jordan: propriedade conta com piscina, cinema, adega, academia e spa. (thealtmanbrothers)

Em março de 2026, uma nova tentativa começou com preço de US$ 10,495 milhões. Em julho, houve outro desconto, desta vez de US$ 250 mil, levando o valor pedido para os atuais US$ 10,245 milhões.

Na comparação com os US$ 12,5 milhões pagos em 2022, o preço atual representa uma redução de cerca de 18%.

Como é a mansão de Michael B. Jordan?

Localizada em Encino Hills, área residencial de alto padrão de Los Angeles, a propriedade ocupa um terreno de, aproximadamente, pouco mais de 2 mil m². A residência, construída em 2021, possui três pavimentos e quase 11.600 pés quadrados de área, equivalentes a 1.078 metros quadrados.

Desconto milionário: ator pede cerca de US$ 2,25 milhões a menos do que pagou pela mansão. (thealtmanbrothers)

Um dos destaques da entrada é uma porta de seis metros de altura. No interior, a arquitetura privilegia ambientes amplos, pé-direito elevado e grandes superfícies de vidro, conectando as áreas internas ao jardim.

A cozinha possui eletrodomésticos da Miele, armários personalizados de carvalho e duas grandes ilhas centrais. Os três pavimentos são conectados tanto por uma escada suspensa quanto por elevador.

Suíte tem dois closets e dois banheiros

A suíte principal também chama atenção pelas dimensões e comodidades, em um espaço que possui lareira, dois closets personalizados e dois banheiros com proposta inspirada em spas. A propriedade também oferece diferentes ambientes para receber hóspedes e áreas destinadas ao entretenimento.

Cinema, adega e academia: veja o que há dentro da propriedade

A área de lazer e bem-estar inclui um cinema particular, adega com temperatura controlada e uma academia integrada a uma área de spa que conecta ambientes internos e externos. A lista de comodidades do imóvel inclui ainda bar, escritório, despensa, salão recreativo, churrasqueira e diferentes espaços de convivência.

Luxo em Los Angeles: propriedade de Michael B. Jordan tem quase 1.100 metros quadrados. (thealtmanbrothers)

Há piscina de borda infinita, spa, terraços para receber convidados, pavilhão coberto e uma construção de apoio à piscina. A propriedade conta ainda com uma casa de hóspedes independente de dois andares.

O terreno é cercado por árvores de grande porte e possui acesso controlado por portões, aumentando a privacidade da residência.

Quanto Michael B. Jordan pode perder com a venda?

Se conseguir vender a propriedade exatamente pelos US$ 10,245 milhões pedidos atualmente, Michael B. Jordan receberá cerca de US$ 2,25 milhões a menos do que os US$ 12,5 milhões desembolsados na aquisição.

A conta fica ainda maior quando são considerados os cerca de US$ 500 mil que o ator teria investido em melhorias na residência.

Somando compra e reformas mencionadas pela imprensa americana, foram cerca de US$ 13 milhões aplicados no imóvel, o que representa uma diferença de cerca de US$ 2,75 milhões em relação ao preço atualmente anunciado.

Refúgio de luxo: mansão de Michael B. Jordan combina amplos espaços de lazer, piscina e área de spa. (thealtmanbrothers)

Além de o preço anunciado não ser obrigatoriamente o valor final de uma eventual venda, a conta não considera despesas como impostos, custos de manutenção, comissões imobiliárias e outros gastos associados à propriedade.

As visitas à mansão são destinadas apenas a "compradores qualificados", segundo o anúncio publicado pela equipe imobiliária Altman Brothers, da Douglas Elliman.

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