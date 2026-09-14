Lupin: Netflix divulga primeiro trailer da 4ª temporada; veja

A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 14, o primeiro trailer da 4ª temporada da série Lupin, que marca o retorno de Omar Sy como Assane Diop, que continua preso quatro anos após os acontecimentos da Parte 3 e planeja finalmente reencontrar a família.

O carismático ladrão de casaca se vê forçado a retornar à ativa quando um misterioso impostor hacker passa a executar roubos ousados em Paris imitando seu estilo.

Para limpar seu nome e proteger quem ama, Diop precisará disputar um jogo de mentes contra seu novo rival em uma trama repleta de perseguições, disfarces e reviravoltas.

O que aconteceu na Parte 3 de Lupin?

Na terceira parte, Assane rouba a Pérola Negra, conquista o apoio do público francês, finge a própria morte e salva a vida da mãe, de quem estava afastado.

Depois, ele percebe que a única maneira de garantir uma vida segura e tranquila para Claire, o filho, a mãe e o melhor amigo é se sacrificar. Por isso, decide se entregar à polícia.

A Parte 3 termina com Assane finalmente atrás das grades. Na prisão, ele tem ao menos a coleção de livros de Arsène Lupin para lhe fazer companhia.

A Parte 4 retoma a história a partir desse momento.

Quando estreia?

A Parte 4 de Lupin chega à Netflix em 23 de outubro de 2026, com os oito episódios disponibilizados na mesma data.

A série foi lançada em 2021 e teve a terceira parte disponibilizada em 2023. A produção é criada por George Kay, em colaboração com François Uzan, com participação de Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine.

Qual é a história de Lupin?

A Lupin acompanha a história de Assane Diop, personagem interpretado por Omar Sy. Inspirado no ladrão fictício Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc no início do século XX, o protagonista utiliza disfarces, estratégia e inteligência para executar golpes elaborados.

Descendente de imigrantes senegaleses, Assane tem a vida transformada após seu pai ser acusado injustamente de roubar um colar de diamantes da poderosa família Pellegrini.

Após a prisão e a morte do pai, o personagem decide buscar justiça e vingança contra os responsáveis pela acusação.

Ao longo das temporadas, Assane realiza roubos e fraudes complexas para expor os crimes da família Pellegrini. Paralelamente, ele tenta proteger sua própria família, com atenção especial ao filho Raoul, enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas.

Assista ao trailer de Lupin - Parte 4: