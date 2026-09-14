Lupin: Netflix divulga primeiro trailer da 4ª temporada; veja

Lupin: carismático ladrão de casaca se vê forçado a retornar à ativa (EMMANUEL GUIMIER/NETFLIX/Divulgação)
Repórter
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15h06.
A Netflix divulgou nesta segunda-feira, 14, o primeiro trailer da 4ª temporada da série Lupin, que marca o retorno de Omar Sy como Assane Diop, que continua preso quatro anos após os acontecimentos da Parte 3 e planeja finalmente reencontrar a família.
O carismático ladrão de casaca se vê forçado a retornar à ativa quando um misterioso impostor hacker passa a executar roubos ousados em Paris imitando seu estilo.
Para limpar seu nome e proteger quem ama, Diop precisará disputar um jogo de mentes contra seu novo rival em uma trama repleta de perseguições, disfarces e reviravoltas.
Na terceira parte, Assane rouba a Pérola Negra, conquista o apoio do público francês, finge a própria morte e salva a vida da mãe, de quem estava afastado.
Depois, ele percebe que a única maneira de garantir uma vida segura e tranquila para Claire, o filho, a mãe e o melhor amigo é se sacrificar. Por isso, decide se entregar à polícia.
A Parte 3 termina com Assane finalmente atrás das grades. Na prisão, ele tem ao menos a coleção de livros de Arsène Lupin para lhe fazer companhia.
A Parte 4 retoma a história a partir desse momento.
A Parte 4 de Lupin chega à Netflix em 23 de outubro de 2026, com os oito episódios disponibilizados na mesma data.
A série foi lançada em 2021 e teve a terceira parte disponibilizada em 2023. A produção é criada por George Kay, em colaboração com François Uzan, com participação de Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine.
A Lupin acompanha a história de Assane Diop, personagem interpretado por Omar Sy. Inspirado no ladrão fictício Arsène Lupin, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc no início do século XX, o protagonista utiliza disfarces, estratégia e inteligência para executar golpes elaborados.
Descendente de imigrantes senegaleses, Assane tem a vida transformada após seu pai ser acusado injustamente de roubar um colar de diamantes da poderosa família Pellegrini.
Após a prisão e a morte do pai, o personagem decide buscar justiça e vingança contra os responsáveis pela acusação.
Ao longo das temporadas, Assane realiza roubos e fraudes complexas para expor os crimes da família Pellegrini. Paralelamente, ele tenta proteger sua própria família, com atenção especial ao filho Raoul, enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas.