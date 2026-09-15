'Monstro: A História de Lizzie Borden': quem são os personagens da nova série da Netflix

A nova temporada de "Monstro" leva para a Netflix um dos casos criminais mais conhecidos dos Estados Unidos: o de Lizzie Borden, acusada de matar o pai e a madrasta em 1892.

Intitulada "Monstro: A História de Lizzie Borden", a quarta temporada da antologia de Ryan Murphy e Ian Brennan estreia em 17 de setembro, com oito episódios.

Veja quem é quem no elenco:

Ella Beatty é Lizzie Borden

Ella Beatty interpreta Lizzie Borden, protagonista da temporada. A atriz, que também participou de "Feud: Capote vs. The Swans", em 2024, assume a primeira protagonista feminina da franquia "Monstro".

A produção acompanha a relação de Lizzie com sua família e com Bridget Sullivan, empregada dos Borden. A história também explora as circunstâncias que antecederam os assassinatos e as diferentes interpretações sobre o que aconteceu naquela casa.

Conheça o elenco de 'A História de Lizzie Borden'

Charlie Hunnam vive Andrew Borden, pai de Lizzie e uma das vítimas do crime. O personagem é o patriarca da família Borden. Rebecca Hall interpreta Abby Borden, madrasta de Lizzie e segunda vítima dos assassinatos. A personagem faz parte do núcleo familiar que antecede os acontecimentos de 1892.

Billie Lourd aparece como Emma Borden, irmã mais velha de Lizzie. Vicky Krieps interpreta Bridget "Maggie" Sullivan, empregada que trabalhava na casa dos Borden. Por estar na residência durante o período dos assassinatos, sua presença se relaciona diretamente ao caso.

Jessica Barden vive Nance O'Neil, atriz de teatro e amiga de Lizzie. Joey Pollari interpreta John Vinnicum Morse, tio de Lizzie e integrante do círculo familiar dos Borden.

Sarah Paulson aparece como Aileen Wuornos, assassina em série norte-americana que estabelece uma conexão entre a história de Lizzie e outro conhecido caso criminal envolvendo uma mulher acusada de assassinatos.

'Monstro' retorna para a quarta temporada

"Monstro: A História de Lizzie Borden" é a quarta temporada de "Monstro", série antológica criada por Ryan Murphy e Ian Brennan que, a cada novo ano, apresenta uma história baseada em crimes reais que chocaram os Estados Unidos.

A primeira temporada, lançada em 2022, contou a história de Jeffrey Dahmer, serial killer responsável pelo assassinato de 17 pessoas entre 1978 e 1991. Intitulada "Dahmer: Um Canibal Americano", a produção foi protagonizada por Evan Peters.

No ano seguinte, a série voltou com "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", desta vez acompanhando Lyle e Erik Menendez, irmãos que mataram os próprios pais, José e Kitty Menendez, em 1989. A temporada explorou o crime, o julgamento e as diferentes versões apresentadas pelos irmãos sobre o que aconteceu dentro da família.

Já a terceira temporada, "Monstros: A História de Ed Gein", foi lançada em 2025 e apresentou a trajetória de Ed Gein, assassino e profanador de túmulos, cuja história serviu de inspiração para personagens clássicos do terror, como Norman Bates, de "Psicose", e Leatherface, de "O Massacre da Serra Elétrica".

Veja o trailer de "Monstro: A História de Lizzie Borden"