Reacher sobrevive? Entenda o final da 4ª temporada da série do Prime Video

Jack Reacher chegou ao limite no final da 4ª temporada de "Reacher". Depois de enfrentar uma conspiração envolvendo uma arma química, o protagonista se envolve em uma luta brutal que coloca sua vida em risco. O desfecho, porém, reserva uma pergunta importante para quem acompanha o personagem: Reacher morre?

O episódio final, intitulado "Corte", reúne Reacher e seus aliados em uma última tentativa de impedir que Lila e Amisha Hoth utilizem a arma química. A operação leva a um confronto violento em um restaurante abandonado, onde o protagonista enfrenta os responsáveis pela ameaça.

Atenção: o texto a seguir contém spoilers do final da 4ª temporada de "Reacher".

Reacher morre no final da 4ª temporada?

A resposta é não. Jack Reacher sobrevive ao confronto final, embora termine a batalha gravemente ferido. Depois de enfrentar os capangas das irmãs Hoth, ele encara Lila e Amisha em uma luta que o deixa coberto de sangue e com dificuldades para caminhar.

Quando Amisha retorna para tentar atacá-lo, Jacob Merrick intervém e atira na personagem. A ação permite que Reacher receba ajuda e sobreviva aos ferimentos.

O episódio encerra a ameaça das irmãs Hoth e mantém o protagonista vivo para os próximos acontecimentos da série.

Como Reacher derrota Lila?

Lila Hoth participa da tentativa de comercializar uma arma química capaz de provocar mortes em larga escala. No confronto final, ela enfrenta Reacher em uma luta individual.

A batalha termina quando o protagonista injeta nela uma substância química letal, associada à própria operação das irmãs. Lila morre após a aplicação do veneno.

O confronto também encerra a relação íntima que os dois haviam desenvolvido antes de Reacher descobrir a verdadeira identidade dela.

O que acontece com Amisha Hoth?

Amisha sobrevive ao primeiro confronto com Reacher e retorna para tentar matá-lo. Jacob Merrick consegue impedir o ataque ao atirar nela.

A personagem é presa, encerrando sua participação na conspiração envolvendo a arma química. Sua captura contribui para a resolução da investigação e para o desfecho da ameaça central da temporada.

A ameaça da arma química chega ao fim?

A trama da 4ª temporada gira em torno de uma fórmula capaz de produzir uma arma química. O material desperta o interesse de diferentes grupos, incluindo os responsáveis pela tentativa de comercializar a substância.

Durante o episódio final, Reacher e seus aliados impedem uma nova tentativa de ataque. O plano das irmãs Hoth é frustrado, enquanto o congressista John Sampson se sacrifica para impedir uma ação anterior.

O encerramento resolve o conflito central da temporada e mostra as consequências para os personagens envolvidos na investigação.

O que o final revela sobre a 5ª temporada?

A sobrevivência de Reacher prepara o terreno para uma nova história. A 5ª temporada já foi confirmada e terá como base o livro "Make Me", de Lee Child, publicado em 2015. Na obra literária, Jack Reacher vai a uma pequena cidade de Oklahoma, em que o tratamento estranho dos moradores leva o personagem a desconfiar de que algo errado acontece no local.

As gravações da próxima temporada de "Reacher" começaram em julho.