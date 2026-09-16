Quem interpreta Lizzie Borden em 'Monstro'? Conheça Ella Beatty

A nova temporada de "Monstro" coloca uma figura histórica no centro da trama: Lizzie Borden, acusada de assassinar o pai e a madrasta com golpes de machado em 1892. Para interpretar a personagem, a Netflix escolheu Ella Beatty, atriz que vem de uma das famílias mais conhecidas de Hollywood e começa a ganhar espaço por conta própria.

Quem é Ella Beatty?

Aos 26 anos, Ella Beatty é filha dos atores Warren Beatty e Annette Bening, dois nomes consagrados do cinema norte-americano. Ela é a caçula de quatro irmãos e cresceu em uma família ligada ao cinema, ao teatro e à televisão.

Apesar da forte ligação familiar com Hollywood, Beatty construiu sua formação artística principalmente no teatro. Ela estudou na Juilliard School, uma das instituições de artes cênicas mais prestigiadas dos Estados Unidos, e passou por produções teatrais antes de ampliar sua carreira para o cinema e a televisão.

Sua estreia na televisão aconteceu em "Feud: Capote vs. The Swans", série criada por Ryan Murphy em 2024. A produção acabou servindo também como uma primeira conexão entre Beatty e o universo do diretor, antes de ela assumir o papel principal em "Monstro".

Ella Beatty em 'Monstro'

Em "Monstro: A História de Lizzie Borden", Beatty interpreta a protagonista da quarta temporada da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan.

A produção acompanha a história de Lizzie Borden, figura que se tornou uma das mais controversas da história criminal dos Estados Unidos. Em 1892, ela foi acusada de matar o pai, Andrew Borden, e a madrasta, Abby Borden, com golpes de machado dentro da casa da família, em Massachusetts.

O caso ganhou enorme repercussão e levou Lizzie a um dos julgamentos mais comentados da época. Apesar de ter sido absolvida por falta de provas, ela nunca deixou de ser associada aos assassinatos, que até hoje permanecem cercados de dúvidas e mistérios.

A temporada também apresenta Charlie Hunnam como Andrew Borden, pai de Lizzie, Rebecca Hall como Abby Borden, sua madrasta, e Billie Lourd como Emma, irmã mais velha da protagonista. Sarah Paulson também participa da temporada como Aileen Wuornos.

Quando estreia a nova temporada de 'Monstro'?

"Monstro: A História de Lizzie Borden" chega à Netflix na próxima quinta-feira, 17, com oito episódios. A produção é a quarta temporada de "Monstro", série antológica criada por Ryan Murphy e Ian Brennan que, a cada novo ano, apresenta uma história baseada em crimes reais que chocaram os Estados Unidos.

A primeira temporada, lançada em 2022, contou a história de Jeffrey Dahmer, serial killer responsável pelo assassinato de 17 pessoas entre 1978 e 1991. Intitulada "Dahmer: Um Canibal Americano", a produção foi protagonizada por Evan Peters.

No ano seguinte, a série voltou com "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", desta vez acompanhando Lyle e Erik Menendez, irmãos que mataram os próprios pais, José e Kitty Menendez, em 1989. A temporada explorou o crime, o julgamento e as diferentes versões apresentadas pelos irmãos sobre o que aconteceu dentro da família.

Já a terceira temporada, "Monstros: A História de Ed Gein", foi lançada em 2025 e apresentou a trajetória de Ed Gein, assassino e profanador de túmulos, cuja história serviu de inspiração para personagens clássicos do terror, como Norman Bates, de "Psicose", e Leatherface, de "O Massacre da Serra Elétrica".

Veja o trailer de 'Monstro: A História de Lizzie Borden'