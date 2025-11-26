Por que a última temporada de ‘Stranger Things’ vai estrear em horário diferente?

Quinta temporada será lançada em três blocos com episódio final em 31 de dezembro (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15h40.
Quase dez anos após seu lançamento em 2016, a última temporada de 'Stranger Things' chega à Netflix nesta quarta-feira, 26. Porém, quem abriu o aplicativo entre 4h e 5h, horário tradicional de lançamentos, encontrou a aba vazia. A plataforma mudou sua política de estreia: desta vez, os novos episódios serão liberados às 22h (horário de Brasília) para reduzir o risco de spoilers.
A quinta temporada terá uma estreia simultânea global. Com a mudança, os capítulos chegam às 22h no Brasil, às 17h em Los Angeles, às 20h em Nova York e durante a madrugada de quinta-feira, 27, na Europa.
A decisão de mudar o esquema de liberação utilizado nos anos anteriores foi tomada para evitar que os fãs recebessem spoilers antes de assistir aos novos episódios.
Semelhante ao que aconteceu na quarta temporada, para o último ano da série, o streaming decidiu por manter a divisão dos episódios em blocos de quatro e três episódios antes do capítulo final.
Confira os nomes e quando serão lançados os próximos episódios.
Após o hiato de três anos entre a quarta e a quinta temporada, os episódios voltam com uma duração quase cinematográfica. Em 2016, o primeiro episódio da série tinha duração de 49 minutos, tempo médio das produções de TV americanas.
Este ano, a lista com a duração dos episódios do primeiro bloco foi divulgada por meio de um post no Instagram dos criadores da série e mostra uma média bem diferente.
Além do tempo de produção entre uma temporada e outra, o orçamento da série chamou a atenção. Fontes estimam que o investimento por episódio foi entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões.
A quarta temporada encerrou com a cidade fictícia de Hawkins partida (literalmente) ao meio e com a ameaça do retorno de Vecna — que se revelou o verdadeiro responsável por todos os acontecimentos desde a primeira temporada — para seu embate final com Eleven (Millie Bobby Brown).
Além disso, a série mostrou também Max (Sadie Sink) hospitalizada após a tentativa falha de distrair o vilão para que o restante do grupo realizasse um ataque.
Para aquecer o público antes do lançamento, há três semanas, a Netflix divulgou os primeiros cinco minutos da quinta temporada. O trecho mostra um flashback do tempo em que Will (Noah Schnapp) passou no mundo invertido durante seu desaparecimento no começo da série.
O trailer divulgado mostra que na quinta temporada todos os núcleos estarão reunidos em um plano para derrotar Vecna e recuperar Hawkins, que está comandada pelo exército.
Voltaram para a temporada final os personagens Mike, Lucas e Dustin (Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo), o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower) e os veteranos Joyce (Winona Ryder) e Jim Hopper (David Harbour).