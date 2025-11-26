Por que a última temporada de ‘Stranger Things’ vai estrear em horário diferente?

Quase dez anos após seu lançamento em 2016, a última temporada de 'Stranger Things' chega à Netflix nesta quarta-feira, 26. Porém, quem abriu o aplicativo entre 4h e 5h, horário tradicional de lançamentos, encontrou a aba vazia. A plataforma mudou sua política de estreia: desta vez, os novos episódios serão liberados às 22h (horário de Brasília) para reduzir o risco de spoilers.

A quinta temporada terá uma estreia simultânea global. Com a mudança, os capítulos chegam às 22h no Brasil, às 17h em Los Angeles, às 20h em Nova York e durante a madrugada de quinta-feira, 27, na Europa.

A decisão de mudar o esquema de liberação utilizado nos anos anteriores foi tomada para evitar que os fãs recebessem spoilers antes de assistir aos novos episódios.

Quando estreiam os próximos episódios da série?

Semelhante ao que aconteceu na quarta temporada, para o último ano da série, o streaming decidiu por manter a divisão dos episódios em blocos de quatro e três episódios antes do capítulo final.

Confira os nomes e quando serão lançados os próximos episódios.

quinta-feira, 26, às 22h-Missão de Resgate, O desaparecimento de […], A Armadilha e Feiticeiro

25 de dezembro, às 22h-Tratamento de Choque, A Fuga de Camazotz e A Ponte

31 de dezembro, às 22h-O Mundo “Direito”

Qual a duração dos episódios de 'Stranger Things'?

Após o hiato de três anos entre a quarta e a quinta temporada, os episódios voltam com uma duração quase cinematográfica. Em 2016, o primeiro episódio da série tinha duração de 49 minutos, tempo médio das produções de TV americanas.

Este ano, a lista com a duração dos episódios do primeiro bloco foi divulgada por meio de um post no Instagram dos criadores da série e mostra uma média bem diferente.

Episódio 1 - Missão de Resgate: 1h08

Episódio 2 - O desaparecimento de […]: 54min

Episódio 3 - A Armadilha: 1h06

Episódio 4 - Feiticeiro: 1h24

Além do tempo de produção entre uma temporada e outra, o orçamento da série chamou a atenção. Fontes estimam que o investimento por episódio foi entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões.

O que esperar da última temporada de 'Stranger Things'?

A quarta temporada encerrou com a cidade fictícia de Hawkins partida (literalmente) ao meio e com a ameaça do retorno de Vecna — que se revelou o verdadeiro responsável por todos os acontecimentos desde a primeira temporada — para seu embate final com Eleven (Millie Bobby Brown).

Além disso, a série mostrou também Max (Sadie Sink) hospitalizada após a tentativa falha de distrair o vilão para que o restante do grupo realizasse um ataque.

Para aquecer o público antes do lançamento, há três semanas, a Netflix divulgou os primeiros cinco minutos da quinta temporada. O trecho mostra um flashback do tempo em que Will (Noah Schnapp) passou no mundo invertido durante seu desaparecimento no começo da série.

O trailer divulgado mostra que na quinta temporada todos os núcleos estarão reunidos em um plano para derrotar Vecna e recuperar Hawkins, que está comandada pelo exército.

Voltaram para a temporada final os personagens Mike, Lucas e Dustin (Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo), o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower) e os veteranos Joyce (Winona Ryder) e Jim Hopper (David Harbour).