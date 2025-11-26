5ª temporada de Stranger Things custa mais que Vingadores

A última temporada de Stranger Things não chega apenas como o fim de uma história — chega como a produção mais cara da história da Netflix. O custo total da 5ª temporada está estimado em US$ 480 milhões, segundo fontes do mercado, ultrapassando até o orçamento de Vingadores: Ultimato, da Marvel, que custou US$ 356 milhões.

Como a Netflix transformou Stranger Things em máquina de fazer dinheiro

Investimento por episódio dispara

Na primeira temporada, cada episódio da série custava cerca de US$ 6 milhões. Agora, cada capítulo final tem orçamento estimado entre US$ 50 e US$ 60 milhões, padrão semelhante ao de grandes produções de Hollywood.

Aposta da Netflix para o fim do ano

A temporada será lançada em três datas-chave: 26 de novembro (Ação de Graças), 25 de dezembro (Natal) e 31 de dezembro (Ano Novo). A Netflix mira picos de audiência durante os feriados.

Mais que uma série

Stranger Things vai além da tela. Desde 2020, a franquia já gerou mais de US$ 1 bilhão em receitas, com previsão de superar US$ 2 bilhões com o fim da série e novos produtos derivados.

O investimento alto reflete o peso estratégico da série para a Netflix: o fim da trama é também o início de um novo ciclo de monetização com spin-offs, eventos e licenciamentos.

Saiba mais sobre Stranger Things: