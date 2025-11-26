Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

5ª temporada de Stranger Things custa mais que Vingadores

Custo total da 5ª temporada está estimado em US$ 480 milhões, segundo fontes do mercado

Stranger Things: sucesso global da Netflix gerou milhões em receitas (Netflix/Divulgação)

Stranger Things: sucesso global da Netflix gerou milhões em receitas (Netflix/Divulgação)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11h03.

A última temporada de Stranger Things não chega apenas como o fim de uma história — chega como a produção mais cara da história da Netflix. O custo total da 5ª temporada está estimado em US$ 480 milhões, segundo fontes do mercado, ultrapassando até o orçamento de Vingadores: Ultimato, da Marvel, que custou US$ 356 milhões.

Como a Netflix transformou Stranger Things em máquina de fazer dinheiro

Investimento por episódio dispara

Na primeira temporada, cada episódio da série custava cerca de US$ 6 milhões. Agora, cada capítulo final tem orçamento estimado entre US$ 50 e US$ 60 milhões, padrão semelhante ao de grandes produções de Hollywood.

Aposta da Netflix para o fim do ano

A temporada será lançada em três datas-chave: 26 de novembro (Ação de Graças), 25 de dezembro (Natal) e 31 de dezembro (Ano Novo). A Netflix mira picos de audiência durante os feriados.

Mais que uma série

Stranger Things vai além da tela. Desde 2020, a franquia já gerou mais de US$ 1 bilhão em receitas, com previsão de superar US$ 2 bilhões com o fim da série e novos produtos derivados.

O investimento alto reflete o peso estratégico da série para a Netflix: o fim da trama é também o início de um novo ciclo de monetização com spin-offs, eventos e licenciamentos.

Saiba mais sobre Stranger Things:

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsSériesSéries americanasNetflix

Mais de Pop

A estratégia da Netflix para fazer Stranger Things faturar bilhões

'A Hora do Rush 4', com Jackie Chan, é confirmado após pressão de Trump

Quem é o ator mais rico de Stranger Things?

Que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix hoje?

Mais na Exame

Ciência

Estudo brasileiro revela como certos tipos de câncer de mama "driblam" tratamento

Future of Money

Bitcoin dá sinais de recuperação após queda, mas futuro do ativo é incerto

Pop

A estratégia da Netflix para fazer Stranger Things faturar bilhões

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 26