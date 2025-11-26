Quando estreiam os próximos episódios da série ‘The Beatles: Antologia’?

Os três primeiros episódios da série ‘The Beatles: Antologia’ foram lançados na madrugada desta quarta-feira, 26, na plataforma Disney+. Os nove capítulos chegam em três blocos: os próximos serão liberados entre meia-noite e 4h de quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28. Cada episódio tem cerca de 60 minutos.

Originalmente exibida em 1995, a série foi restaurada para o streaming e ganhou material adicional. A produção reconstrói a trajetória dos Beatles a partir dos depoimentos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, além de parceiros próximos, como Neil Aspinall, George Martin e Derek Taylor.

Qual a história de ‘The Beatles: Antologia’?

Ao longo dos episódios, a série aborda a Beatlemania, período entre 1963 e 1966 marcado pelo grande sucesso da banda entre os fãs. Os depoimentos narram a chegada do grupo britânico nos Estados Unidos, a influência na contracultura dos anos 1960, a exploração espiritual na Índia e os conflitos internos que culminaram no fim do grupo em 1970.

A narrativa segue um formato documental, priorizando a visão dos próprios integrantes sobre o período.

Qual a diferença entre a nova versão e a original?

A principal novidade é um episódio inédito que mostra os bastidores da reunião de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr em 1994 e 1995, quando trabalharam no projeto Anthology, que resultou em três discos lançados em 1995 e 1996.

O relançamento faz parte de uma iniciativa maior. O projeto multimídia inclui novas edições do Anthology 1, 2 e 3 e o lançamento de Anthology 4, divulgado na última sexta-feira, 21, com 13 faixas inéditas. Ao todo, 191 músicas foram remasterizadas e disponibilizadas em vinil, CD, download e streaming.

A coleção também é composta por novas mixagens das músicas "Free as a Bird" e "Real Love", que foram atualizadas por Jeff Lynne e Giles Martin utilizando tecnologia contemporânea.

Como o material original foi atualizado?

O estúdio Park Road Post, de Peter Jackson, foi responsável por remasterizar as imagens originais de 1995. O trabalho foi supervisionado por McCartney e Starr.

As novas mixagens das músicas foram realizadas por Giles Martin, filho de George Martin. Ele utilizou tecnologia de separação de faixas para isolar e aprimorar a qualidade das gravações.