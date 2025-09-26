Após Stranger Things, Millie Bobby Brown negocia papel em cinebiografia sobre a ginasta Kerri Strug

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por seu papel como Eleven na série hit da Netflix Stranger Things, está em fases finais de negociação para estrelar em uma cinebiografia.

Segundo o Dealine, o filme Perfect será dirigido por Gia Coppola, que ganhou tração no ano passado com seu segundo longa The Last Showgirl indicado a dois Globos de Ouro. A estreia está prevista para 2026.

Perfect contará a história de Kerri Strug, a ginasta norte-americana que conquistou o ouro nas Olimpíadas de 1996 em Atlanta. O momento da vitória foi marcante para a história do esporte nos Estados Unidos, Kerri se lesionou no primeiro salto sobre vault e conquistou o ouro no segundo salto. Se tornou icônica a imagem da jovem atleta, usando uma bota ortopédica, comemorando a vitória enquanto era carregada por seu treinador.

O longa será roteirizado por Ronnie Sandahl e produzido pela própria Millie Bobby Brown, por meio de sua produtora PMCA. Há também a possibilidade do filme ser adquirido pela Netflix, conforme as informações do Deadline.

O fim de Stranger Things

Com a temporada final de Stranger Things se aproximando, Millie Bobby Brown se despede do seu papel mais célebre e aclamado: a Eleven. A garotinha superpoderosa de cabeça raspada e vestido rosado conquistou telespectadores do mundo inteiro em 2016, desde então, a série pode ser considerada um dos maiores sucessos da Netflix e da era do streaming no geral.

Além de Eleven, Brown também deu vida a Enola Holmes nos filmes homônimos da Netflix. Perfect pode marcar uma transição na sua carreira.

Gia Coppola e a corrida de premiações

Como cinebiografia de uma atleta, há boa chance de que o longa capture a atenção da crítica e de votantes de premiações, como o Oscar, BAFTA e Globo de Ouro. A ambientação na década de 1990 e o sucesso crítico de The Last Showgirl, último filme de Gia Coppola, também são fatores que podem levar Millie Bobby Brown a outra fase como atriz. Aliás, a atuação de Pamela Anderson no longa de 2024 de Coppola foi um forte motor por trás da aclamação do filme, com uma narrativa de ser um "renascimento" da carreira de Anderson.