Stranger Things: relembre todos os monstros da série

Desde sua estreia, Stranger Things apresentou um elenco diverso de criaturas monstruosas vindas de dimensões paralelas. Do primeiro Demogorgon ao cruel Vecna, cada entidade trouxe novos desafios para Eleven e seus amigos.

À medida que a série caminha para seu desfecho, vale revisitar todos os monstros que assombraram os personagens da trama ao longo das temporadas.

Demogorgon

O primeiro antagonista da série apareceu em novembro de 1983, na temporada inicial. A criatura humanoide predatória invadiu Hawkins após Eleven estabelecer contato transdimensional durante experimentos no Laboratório Nacional de Hawkins.

O monstro tinha aparência alta e magra, com membros alongados. Sua característica mais marcante era a cabeça sem rosto aparente, que se abria como uma flor para revelar múltiplas fileiras de dentes afiados.

Will Byers foi uma das vítimas capturadas pela criatura. O Demogorgon foi finalmente derrotado em um confronto com Eleven na escola de Hawkins. Eleven usou seus poderes para desintegrar a criatura, mas acabou transportando a si mesma para o Mundo Invertido no processo no final da 1ª temporada da série.

Mind Flayer ou o Devorador de Mentes

A entidade sombria originária de uma dimensão desconhecida era constituída por várias mentes, formando uma inteligência coletiva. O Devorador de Mentes exercia controle sobre o Mundo Invertido por uma ligação psíquica.

O primeiro encontro conhecido da entidade com a humanidade ocorreu nos anos 1950, quando Henry Creel, que depois e tornaria o Vecna, foi acidentalmente transportado para a Dimensão X e exposto à influência da entidade.

Anos depois, em 1979, Henry usou seus poderes para reconstituir a névoa em uma forma que o satisfazia: uma entidade gigante semelhante a uma aranha com cabeça em forma de chama.

Em 1984, durante os eventos da 2ª temporada de Stranger Things, Vecna fez sua primeira tentativa ativa de dominar o mundo através do Mind Flayer. Eleven interferiu fechando a porta no Laboratório de Hawkins e cortando a ligação psíquica entre os mundos.

Isso impediu a criatura de se comunicar com o mundo mas, até o momento, o Devorador de Mentes não foi derrotado e ainda pode fazer parte do desenrolar da última temporada.

Monstro do Hospital

No verão de 1985, uma forma substituta do Devorador de Mentes emergiu da Siderúrgica Brimborn. A criatura era composta pelos restos de humanos e roedores, com ossos, cartilagens e carne roubados de hospedeiros infectados pelo Devorador.

O monstro foi a principal presença da 3ª temporada da série. Inicialmente pequena, feita de roedores infectados, a criatura cresceu ao absorver dezenas de residentes de Hawkins possuídos. Esses indivíduos foram forçados a consumir produtos químicos tóxicos antes de serem derretidos e absorvidos pela criatura.

O monstro atacou a cabana de Hopper na tentativa de caçar Eleven e o grupo. Durante o ataque, conseguiu ferir Eleven na perna com um de seus tentáculos. A criatura foi finalmente neutralizada quando a porta sob o Starcourt Mall foi fechada, cortando a ligação psíquica com o Mundo Invertido.

Vinhas

As vinhas são uma das formas dominantes de vida presentes no Mundo Invertido, que compõem a mente coletiva do Devorador de Mentes e são um misto de planta e animal.

Elas emergiam de portais interdimensionais, espalhando-se pela superfície circundante. Will Byers foi encontrado preso a uma vinha enquanto estava amarrado no equivalente do Mundo Invertido da Biblioteca Pública de Hawkins.

Hopper também foi atacado por vinhas ao explorar os túneis sob Hawkins. Esses túneis podiam ser descritos como vinhas gigantes, contendo vinhas menores dentro deles.

Demomorcegos

Os Demomorcegos são criaturas que habitam a Dimensão X e o Mundo Invertido. Fazem parte da mente coletiva controlada por Vecna e aparentemente são relacionados aos Demogorgons.

Apareceram pela primeira vez em 22 de março de 1986, na quarta temporada, sobrevoando a versão alternativa da Casa Creel.

Em uma das sequências de maior adrenalina da temporada, os monstros atacaram Steve Harrington quando ele entrou no Watergate. Ele foi eventualmente salvo por Nancy, Robin e Eddie. Um bando de Demomorcegos posteriormente dominou e matou Eddie, que tentou combatê-los após liderar os morcegos para longe do portal.

Vecna

Interpretado por Jamie Campbell Bower, ele é o principal antagonista da quarta temporada. A temível criatura humanoide do Mundo Invertido foi, no começo, "apenas" Henry Creel.

Originalmente de Rachel, Nevada, Henry e sua família se mudaram para Hawkins em 1959. Após a família chegar à nova casa, o jovem Henry descobriu ter desenvolvido habilidades psíquicas e psicocinéticas especiais.

Henry, ainda criança, usou seus poderes para torturar psicologicamente sua família e matou sua mãe e irmã. Esses eventos atraíram o interesse do Dr. Martin Brenner, que levou o menino ao Laboratório Nacional de Hawkins para ser estudado.

Em 8 de setembro de 1979, Henry entrou em um duelo psicocinético com Eleven, na época uma das crianças poderosas sendo testadas pelo laboratório, na Sala Arco-Íris. Ela venceu Creel e o enviou para uma dimensão alternativa por meio de um portal.

Nesse novo ambiente, ele gradualmente se transformou no Vecna. A criatura formou uma conexão psíquica com as partículas do Devorador de Mentes e usou seus poderes para aumentar a névoa.

Em 1986, Vecna ressurgiu com abordagem mais direta em suas tentativas de destruir a humanidade. Começou a assassinar residentes de Hawkins, atormentando as vítimas com seu poder de maldição e usando as mortes delas para abrir uma série de novos portais.

Ele consegue alcançar as mentes de outros, usando as memórias e medos de suas vítimas contra elas. Antes de matá-las, Vecna causava alucinações em suas vítimas.

Apesar dos esforços combinados de Eleven, Nancy, Steve e Robin para derrotá-lo, Vecna conseguiu avançar seus planos. Quatro portais se abriram convergindo na praça da cidade, criando efeito semelhante a terremoto que matou dezenas de residentes de Hawkins. A quinta temporada parte desse ponto na história.