'Stranger Things': ator que interpreta Vecna virá a SP antes da estreia

A contagem regressiva para o fim de Stranger Things ganhou um capítulo extra no Brasil. A Netflix confirmou a realização da Parada Estranha, desfile temático inspirado na série, em 23 de novembro de 2025, em São Paulo, com a presença de Jamie Campbell Bower, intérprete do vilão Vecna.

O evento, gratuito e aberto ao público, acontece a partir das 15h30, na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre os portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera. Maiores de 16 anos podem participar livremente; menores devem estar acompanhados de pais ou responsáveis, segundo a divulgação oficial.

Parada Estranha

A Parada é descrita como um desfile dividido em quatro atos, cada um dedicado a uma temporada da série. Alas temáticas devem revisitar cenas e símbolos marcantes da produção, do desaparecimento de Will Byers no início da trama às batalhas mais recentes contra Vecna e o Mundo Invertido.

Jamie Campbell Bower vem ao país justamente para participar desse encontro com os fãs e se despedir do público brasileiro às vésperas da estreia da temporada final. A ação faz parte de uma turnê global de despedida, com eventos semelhantes em cidades como Londres, Los Angeles, Tóquio e Sydney, organizada pela Netflix para marcar o encerramento de uma das séries mais populares do streaming.

Quinta temporada de Stranger Things

A quinta e última temporada de Stranger Things terá oito episódios, lançados em três partes:

Volume 1 – episódios 1 a 4 em 26 de novembro de 2025

Volume 2 – episódios 5 a 7 em 25 de dezembro de 2025

Final da série – episódio 8 em 31 de dezembro de 2025

No Brasil, todos os lançamentos estão previstos para as 22h (horário de Brasília), em uma estratégia considerada “horário nobre” pelo serviço, diferente do hábito de liberar episódios de madrugada.

A nova temporada se passa no outono de 1987, com Hawkins devastada pela abertura das fendas entre o mundo real e o Mundo Invertido. A cidade vive sob quarentena militar, enquanto Vecna desaparece após os acontecimentos do fim da quarta temporada. Cabe ao grupo de amigos, agora mais velho, reencontrar Onze e tentar deter a ameaça que se aproxima.