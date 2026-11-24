Em Macaé, no litoral do Rio de Janeiro, os grandes números costumam estar associados à indústria do petróleo, por ser a principal base de apoio terrestre para a exploração offshore na Bacia de Campos. Mas um novo endereço comercial acaba de colocar a cidade em um ranking bastante diferente: o das maiores óticas do mundo.

Com 300 metros quadrados, a novaZeiss Vision Center é a maior da América Latina e a segunda maior da rede global. A unidade pertence à Zeiss, gigante alemã fundada em 1846 e conhecida pela fabricação de lentes oftálmicas, mas que também fornece tecnologias para equipamentos médicos, indústrias e até a produção de chips.

A inauguração faz parte da estratégia de expansão do grupo, que faturou 11,9 bilhões de euros, aproximadamente 77 bilhões de reais, no ano fiscal encerrado em setembro de 2025.

O Brasil tem um peso especial nesse negócio: concentra mais de 200 das cerca de 460 lojas da marca espalhadas pelo mundo.

“Um parceiro que acredita na marca e no potencial do mercado optou por investir”, diz Gabriele Ferreira Carlos, CEO da Zeiss Vision Brasil, em entrevista à EXAME. Segundo ela, a escolha de Macaé levou em consideração a demanda local e o potencial de crescimento da operação.

A aposta não termina no litoral fluminense. A companhia pretende ampliar sua rede de parceiros, fortalecer o relacionamento com oftalmologistas e inaugurar novas unidades em mercados considerados estratégicos. O desafio é crescer em um setor bilionário, mas que atravessa um período de desaceleração no Brasil.

O Brasil tem quase metade das lojas da Zeiss no mundo

Fundada há 180 anos na cidade alemã de Jena, a Zeiss começou como uma oficina de instrumentos ópticos e se transformou em um dos maiores grupos de tecnologia de precisão do mundo.

A empresa chegou ao Brasil por meio de distribuidores, mas ganhou uma operação própria mais estruturada em 2005, quando adquiriu uma companhia local e passou a vender diretamente às óticas.

Desde então, o país se tornou um dos principais mercados da multinacional. Segundo Gabriele, o Brasil está entre os cinco países mais importantes para os negócios do grupo.

“Estamos falando de 460 lojas no mundo, sendo que eu tenho mais de 200 aqui”, afirma a executiva. “Hoje a gente tem servido como benchmarking para outros países.”

O modelo brasileiro tornou-se referência dentro da organização. As Zeiss Vision Centers funcionam por meio de parcerias comerciais com empreendedores do setor óptico, que utilizam a marca e as tecnologias da companhia.

A estratégia também contempla óticas multimarcas, que podem comercializar lentes da Zeiss ao lado de produtos de outros fabricantes.

Para Gabriele, as lojas próprias da marca operadas por parceiros cumprem uma função que vai além das vendas. Elas ajudam a aproximar a empresa do consumidor final, que nem sempre sabe quem fabrica as lentes utilizadas em seus óculos.

“A gente tem um cuidado de onde vai colocar um Vision Center, justamente para que a gente possa potencializar essa questão da marca”, afirma.

É nesse contexto que entram unidades maiores, chamadas de flagships, lojas concebidas para dar visibilidade à marca e apresentar seus produtos e tecnologias.

A inauguração em Macaé representa uma das maiores apostas nesse formato. Segundo a CEO, o tamanho da unidade reflete a confiança do parceiro comercial no mercado da cidade e na capacidade de atrair consumidores.

De Petrópolis para o mundo: a tecnologia por trás das lentes

Embora seja conhecida principalmente pelos óculos, a ZEISS está presente em setores que vão muito além das óticas.

O grupo desenvolve equipamentos para microscopia, instrumentos de medição industrial, tecnologias médicas e sistemas ópticos utilizados na fabricação de semicondutores, componentes essenciais para computadores e celulares.

No ano fiscal de 2024/2025, a receita global cresceu 9%, para 11,896 bilhões de euros. O lucro operacional antes de juros e impostos chegou a 1,552 bilhão de euros, com margem de 13%.

Esses números incluem todas as divisões da empresa, e não apenas o negócio de lentes oftalmológicas.

No Brasil, a operação de saúde visual conta com uma estrutura industrial em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. É ali que são produzidas as lentes destinadas ao mercado nacional.

“100% da nossa operação de produção e todas as áreas de suporte ficam em Petrópolis. Toda a tecnologia que a gente tem é uma tecnologia alemã e segue rigorosamente os padrões do grupo”, diz Gabriele.

Segundo ela, produzir localmente também ajuda a reduzir o tempo necessário para entregar lentes fabricadas de acordo com as necessidades de cada consumidor.

A inovação é um dos principais pilares da companhia. Somente no último ano fiscal, o grupo destinou 1,731 bilhão de euros para pesquisa e desenvolvimento, o equivalente a aproximadamente 15% da receita global.

Parte desse investimento chega às óticas em produtos que levam em consideração não apenas o grau do consumidor, mas também sua rotina.

Um exemplo é a linha DriveSafe, desenvolvida para proporcionar mais conforto visual durante a direção, especialmente à noite. A tecnologia procura reduzir o incômodo provocado pela luz dos faróis de outros veículos.

Há também lentes específicas para pessoas que passam boa parte do dia trabalhando em escritórios, diante de computadores.

Neste ano, a Zeiss lançou ainda uma tecnologia de lentes desenvolvida a partir de estudos sobre a relação entre a visão e o processamento visual pelo cérebro.

“Todas as lentes que são desenvolvidas levam em consideração o comportamento do olho humano”, afirma Gabriele. “Não só qual é a ametropia, qual o tipo de demanda que o paciente tem, mas, mais do que isso, qual é o estilo de vida que ele tem.”

Um mercado de R$ 28 bilhões que enfrenta a pirataria

A expansão da Zeiss acontece em um momento de crescimento mais lento do mercado óptico brasileiro.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica), o setor movimentou 28,1 bilhões de reais em 2025, avanço de aproximadamente 4% em relação ao ano anterior.

No primeiro semestre de 2026, porém, o crescimento foi de apenas 0,7%. O desempenho levou a associação a revisar suas projeções para o fechamento do ano.

Outro desafio é a informalidade. De acordo com dados divulgados pela entidade, cerca de 106,5 milhões de óculos são comercializados anualmente no país. Desse total, aproximadamente 53 milhões são falsificados ou têm origem ilegal.

A concorrência de produtos irregulares representa um problema para fabricantes e varejistas formais, além de levantar preocupações com a saúde visual dos consumidores.

Apesar dos obstáculos, Gabriele acredita que a demanda por lentes continuará crescendo nas próximas décadas.

Um dos motivos é o envelhecimento da população, que aumenta a incidência de presbiopia, condição popularmente conhecida como vista cansada e comum a partir dos 40 anos.

Outro fator é o avanço da miopia. Um estudo publicado na revista científica Ophthalmology projeta que aproximadamente metade da população mundial poderá apresentar a condição até 2050.

“A gente vê o crescimento passando muito por esse lugar”, afirma a CEO, ao mencionar a necessidade de ampliar o acesso à saúde visual e a conscientização dos consumidores.

Para aproveitar esse movimento, a estratégia envolve aumentar o número de óticas parceiras, capacitar profissionais do varejo e estreitar o relacionamento com médicos oftalmologistas.

A executiva reconhece que o setor enfrenta um ambiente mais conservador, mas mantém o otimismo.

“Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Eu, no meu caso, gosto de vender, que é para limpar as lentes”, diz, em tom de brincadeira.

A executiva que saiu do RH para comandar a ZEISS no Brasil

À frente da operação brasileira está uma profissional que construiu boa parte da carreira longe das áreas comerciais e financeiras.

Formada em psicologia, Gabriele Ferreira Carlos acumulou mais de 20 anos de experiência em Recursos Humanos antes de assumir o comando da Zeiss Vision Brasil, há cerca de dois anos e meio.

Ela entrou na companhia em 2015, inicialmente com a missão de consolidar a cultura da multinacional alemã no país. Anos depois, tornou-se a primeira mulher a ocupar a presidência da divisão brasileira.

“Se você me pergunta: Gabi, você sempre sonhou com isso? Não. Não era um plano de carreira inicialmente”, afirma.

A executiva diz que a experiência em RH ajudou a desenvolver uma visão mais ampla do negócio, especialmente nas relações entre pessoas, cultura organizacional e resultados.

“Eu sou a primeira mulher que senta nessa cadeira”, afirma. Para ela, a nomeação também demonstra que profissionais podem chegar ao comando de grandes empresas por trajetórias menos convencionais.

Hoje, seu desafio é ampliar a relevância da Zeiss em um de seus mercados mais importantes, ao mesmo tempo em que a companhia tenta transformar sua tradição industrial em reconhecimento entre os consumidores.

“A gente está construindo os próximos 180 anos, que nem aqui a gente vai estar. A gente vai deixar aí um legado”, diz.