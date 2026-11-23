A Apple TV confirmou nesta segunda-feira, 23, a renovação de "Ted Lasso" para a quinta temporada. Jason Sudeikis voltará a interpretar o protagonista da comédia e também seguirá como produtor executivo da série, produzida pela Warner Bros. Television.

A decisão vem após o bom desempenho da quarta temporada, lançada em agosto deste ano, depois de um intervalo de três anos. Segundo dados da Nielsen, os dois primeiros dias de exibição do episódio de estreia somaram 296,6 milhões de minutos assistidos, o maior lançamento da história da Apple TV.

O resultado superou o desempenho das temporadas anteriores da produção e de outras séries de destaque da plataforma.

Nova fase de Ted Lasso

[O texto abaixo contém spoilers]

A renovação também dá continuidade à nova fase da história, que começou após o encerramento do arco original na terceira temporada. Na quarta parte, Ted retorna ao AFC Richmond para comandar uma equipe feminina de futebol que disputa a segunda divisão inglesa.

Além de Sudeikis, a série conta novamente com Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. O elenco da quarta temporada também ganhou novos nomes, como Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

O último episódio da quarta temporada deixou caminhos abertos para a continuação. No final, Ted entrega o comando da equipe feminina a Alice Chilton (Reynolds) e assume o posto de auxiliar técnico ao lado de Coach Beard (Brendan Hunt). Já Roy (Goldstein) aceita uma proposta para comandar o Chelsea, enquanto ele e Keeley (Temple) se preparam para ter um filho. Rebecca (Waddingham), por sua vez, pede o namorado Matthijs (Matteo van der Grijn) em casamento.

A possibilidade de continuar a história já havia sido mencionada por Sudeikis. Em participação recente no podcast Talk Easy With Sam Fragoso, o ator demonstrou interesse em levar a produção até as temporadas cinco e seis, formando um novo arco de três temporadas.

A comédia conquistou o Emmy de melhor série de comédia nas duas primeiras temporadas. A terceira parte havia sido considerada por muitos espectadores o encerramento da história.

A ideia de retomar a produção surgiu a partir de uma possibilidade apresentada no episódio final: a criação de uma equipe feminina no AFC Richmond, iniciativa discutida por Rebecca e sua amiga Keeley.

A história de Ted Lasso

Na série, Ted Lasso (Jason Sudeikis) é um técnico de futebol americano universitário contratado para comandar o AFC Richmond, time de futebol da Inglaterra, apesar de não entender nada do esporte. Com otimismo contagiante e um jeito próprio de motivar o elenco, ele conquista jogadores, torcedores e a dona do clube, Rebecca (Hannah Waddingham).