Onde assistir 'Beetlejuice 2'? Filme chega ao streaming nesta sexta

Os fantasmas ainda se divertem e em breve eles poderão assombrar você também dentro da sua casa. "Beetlejuice Beetlejuice", que estreou nos cinemas em setembro deste ano, chega ao streaming nesta sexta-feira, 6.

O filme conta com boa parte dos atores que compuseram o elenco em 1988 e algumas novas adições: retornaram Michael Keaton ("Birdman"), Winona Ryder ("Stranger Things") e Catherine O'Hara ("Esqueceram de Mim"), entraram Monica Bellucci ("Matrix"), Willem Dafoe ("Pobres Criaturas") e Jenna Ortega ("Wandinha") — a nova cara do terror 'divertido' de Hollywood.

O primeiro filme, também de Tim Burton, recebeu Oscar de Melhor Maquiagem no currículo e acumulou US$ 84,6 milhões em bilheteria — a 10ª maior do ano de lançamento. A nova sequência, distribuída pela Warner Bros Discovery, arrecadou US$ 294,1 milhões.

Onde assistir 'Beetlejuice 2' no streaming?

O filme chega à plataforma da Max nesta sexta-feira, 6.

Qual é a história de Beetlejuice 2?

O filme retorna à casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se unem após uma tragédia familiar inesperada. Lydia Deetz já é adulta e mãe da adolescente Astrid, que repentinamente descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e abre, sem querer, o portal para a vida após a morte, mais uma vez virando a vida da família Deetz de ponta-cabeça com o ressurgimento do extravagante fantasma Beetlejuice.

Quem está no elenco de 'Beetlejuice 2'?

Em 2024, Michael Keaton retorna ao papel ao lado Winona Ryder (“Stranger Things”, “Adoráveis Mulheres”), vencedora do Oscar, Jenna Ortega ("Wandinha"), Catherine O'Hara (“A Noiva-Cadáver”), Justin Theroux (“Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi”), Monica Bellucci ("Matrix”), Arthur Conti (“A Casa do Dragão”) e Willem Dafoe (“Pobres Criaturas”).

Onde assistir 'Beetlejuice' de 1988 no streaming?

O primeiro filme da franquia está disponível na Max e no Prime Video. É possível alugá-lo pela Apple TV e pelo Google Play Filmes e TV, ambos a partir de R$ 7,90.