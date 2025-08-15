Matt e Ross Duffer: criadores de 'Stranger Things' fecham acordo com Paramount

Matt e Ross Duffer, os criadores de Stranger Things, estão nas etapas finais de negociações para assinar um acordo geral exclusivo com a Paramount. A mudança os levaria a sair da Netflix.

Parte do acordo foi estabelecida por Cindy Holland, que atualmente lidera o departamento de streaming da Paramount, e que foi fundamental para a aprovação de Stranger Things na Netflix, segundo informações da Variety. O novo contrato permitirá que os irmãos Duffer produzam filmes e séries de televisão, com foco especial em grandes produções cinematográficas, sob o comando da Paramount — agora em parceria com a Skydance, de David Ellison.

Os diretores e roteiristas também trabalharão ao lado de Josh Greenstein e Dana Goldberg, que ocupam funções-chave nas áreas de desenvolvimento criativo de filmes e séries da empresa.

E a Netflix nessa história?

Apesar da nova jornada, os Duffer ainda mantêm um vínculo significativo com a Netflix. Os irmãos continuam com dois projetos em andamento, por meio da produtora Upside Down Pictures, cujo nome faz referência à dimensão paralela icônica de Stranger Things. Uma delas é The Boroughs, série de aventura estrelada por Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard e Alfred Molina. A outra é Something Very Bad Is Going to Happen, série de terror psicológico que traz Jennifer Jason Leigh no elenco.

No Festival de Annecy também foi apresentado o prelúdio animado de Stranger Things, intitulado Tales From ’85. Após a estreia da quinta e última temporada da série, em novembro, os irmãos Duffer também devem anunciar uma série derivada de ação ao vivo. Os detalhes ainda permanecem em segredo.

Os Duffer na indústria audiovisual

A ascensão dos Duffer no mundo do entretenimento não foi fácil. Antes de Stranger Things, a carreira dos irmãos quase estagnou quando Hidden, thriller pós-apocalíptico que marcou a estreia dos dois como diretores, foi engavetado por anos pela Warner Bros. A produção foi lançada diretamente no mercado de vídeo por demandas (VOD).

A sorte dos Duffer mudou quando M. Night Shyamalan, diretor de O Sexto Sentido e Fragmentado, impressionado com o roteiro de Hidden, os contratou como roteiristas para Wayward Pines (2015).

O grande avanço na carreira deles aconteceu quando o roteiro de Stranger Things foi rejeitado por quase todas as redes de TV. Contudo, após a 21 Laps de Shawn Levy entrar em cena, conseguiram vender o projeto para a Netflix, que estreou a série em julho de 2016.

A produção se tornou um fenômeno instantâneo, rapidamente se tornando o primeiro grande sucesso original da Netflix, sem um criador ou assunto preexistente. Quando a quarta temporada foi lançada em 2022, Stranger Things já era a série de língua inglesa mais assistida da história da plataforma.