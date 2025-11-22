'Stranger Things': veja os cachês milionários do elenco para a 5ª temporada

A temporada final da série "Stranger Things" estreia neste mês na Netflix. A produção é a maior aposta da plataforma de streaming em 2025, não apenas pelo potencial de audiência, mas também pelo investimento recorde e salários milionários para o elenco principal.

A companhia confirmou que cada episódio da 5ª temporada recebeu orçamento entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões, o que representa valores entre R$ 268,8 milhões e R$ 322,5 milhões por capítulo.

O elenco da série, especialmente o grupo de adolescentes, se mantém majoritariamente o mesmo desde a primeira temporada, que estreou em 2016. Alguns nomes se destacam pelo elevado salário, principalmente agora para a quinta temporada.

Quem ganha o maior salário do núcleo jovem?

Millie Bobby Brown, atriz que interpreta Eleven, se destacou como a mais bem remunerada entre os jovens do elenco. Segundo a revista The Economist, no início da série, a artista recebia aproximadamente US$ 30 mil por episódio. Esse valor cresceu progressivamente: na 3ª temporada, o cachê subiu para US$ 250 mil por episódio e, na 4ª, alcançou US$ 300 mil.

Para a 5ª temporada, a expectativa é de que Millie receba cerca de US$ 500 mil por episódio, o que totalizaria aproximadamente US$ 4 milhões, ou R$ 21,1 milhões, pelos oito episódios. A atriz negociou contratos de forma independente dos demais colegas, em razão de sua participação em outros projetos com a Netflix, como a franquia "Enola Holmes", pela qual recebeu cerca de US$ 10 milhões apenas pelo segundo filme, e a mesma quantia pelo filme "Donzela".

Entre os demais integrantes do núcleo jovem, os atores Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink receberão, cada um, pouco mais de US$ 7 milhões pelos oito episódios da nova temporada. Na estreia da série, os cachês individuais eram de aproximadamente US$ 25 mil por episódio.

O grupo formado pelos intérpretes dos jovens adultos de Hawkins — Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke e Charlie Heaton — também teve reajuste. Para a última temporada, cada um fechou contrato de cerca de US$ 6 milhões, valor que contrasta com os US$ 150 mil pagos por episódio nas temporadas anteriores.

Elenco adulto tem a remuneração mais alta

Apesar dos ganhos de Millie Bobby Brown, os salários mais altos da produção estão entre os atores adultos. Winona Ryder, que interpreta Joyce Byers, e David Harbour, o chefe de polícia Hopper, assinaram contratos de US$ 9,5 milhões cada para os oito episódios da temporada final.

Os valores representam uma diferença significativa em relação ao início da série, quando ambos recebiam cerca de US$ 350 mil por episódio.

Quando estreia a 5ª temporada de "Stranger Things"?

A quinta temporada de "Stranger Things" estreia em três partes na Netflix: a Parte 1 será lançada em 26 de novembro de 2025, a Parte 2 chega em 25 de dezembro de 2025, e o episódio final, Parte 3, estreia em 31 de dezembro de 2025.

Todos os episódios ficam disponíveis a partir das 22h (no horário de Brasília). Essa temporada final terá 8 episódios divididos nesses três volumes.