Stranger Things: o guia completo para a 5ª temporada

Está quase na hora de voltar para Hawkins. A quinta e última temporada de Stranger Things estreia no dia 26 de novembro na Netflix, marcando o encerramento de uma das séries mais populares da plataforma. Criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer, a produção chega ao fim após quase uma década de aventuras no Mundo Invertido.

A temporada final será dividida em três volumes: os quatro primeiros episódios estreiam em 26 de novembro, os três seguintes em 25 de dezembro, e o episódio final será lançado em 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília).

A Netflix também vai exibir o último episódio em salas de cinema nos Estados Unidos e no Canadá até o dia 1º de janeiro.

Quem retorna no elenco da temporada final

Desde janeiro de 2024, a Netflix já havia confirmado o retorno dos principais nomes do elenco original, incluindo:

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Noah Schnapp (Will Byers)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Joe Keery (Steve Harrington)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Maya Hawke (Robin Buckley)

O elenco também conta com Jamie Campbell Bower, que retorna como o vilão Vecna, além de Brett Gelman, Priah Ferguson, Cara Buono e Amybeth McNulty.

Novos rostos na temporada

Apesar de priorizar o foco no elenco original, a quinta temporada traz novas adições. Entre elas, destaque para a entrada da atriz Linda Hamilton (O Exterminador do Futuro), além de Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux.

O que esperar da história

A nova temporada começa no outono de 1987 e traz os personagens de volta a Hawkins. Segundo a sinopse oficial, Vecna desapareceu e a cidade está sob quarentena militar, com o governo em busca de Eleven.

“A batalha final se aproxima, com uma escuridão ainda mais poderosa e letal do que qualquer outra enfrentada até agora,” diz o texto promocional da Netflix. Para vencer o mal, o grupo de amigos precisará se reunir — pela última vez.

Ross Duffer revelou que os executivos da Netflix ficaram emocionados ao lerem o roteiro da temporada. “Vi pessoas chorando que nunca tinham chorado antes”, contou.

David Harbour, que interpreta Hopper, afirmou que o episódio final é “o melhor que já fizeram”, e que “os últimos 20 minutos causaram um choro incontrolável em todos no elenco durante a leitura do roteiro.”

Quantos episódios e quais os títulos

Serão ao todo oito episódios, com os seguintes títulos já confirmados:

The Crawl The Vanishing of... The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

As durações dos quatro primeiros episódios também foram divulgadas:

Episódio 1: 1h08

Episódio 2: 54 minutos

Episódio 3: 1h06

Episódio 4: 1h23

Gravações e bastidores

O roteiro começou a ser escrito em agosto de 2022, mas as filmagens sofreram atraso por conta da greve dos roteiristas. As gravações iniciaram oficialmente em janeiro de 2024 e foram concluídas em dezembro do mesmo ano.

Nas redes sociais, Finn Wolfhard compartilhou fotos com o elenco ao longo dos anos e se despediu. “Gravamos por um ano. Ainda estou em choque. Vou sentir muita falta dos meus amigos e dos nossos personagens", disse.

Stranger Things continuará após o fim?

Sim. Apesar da série original terminar, a franquia Stranger Things ainda vai render novos conteúdos. Em dezembro de 2024, foi lançada a peça de teatro Stranger Things: The First Shadow, em Londres, que chegou à Broadway em abril de 2025.

Em novembro de 2025, a Netflix anunciou o lançamento de Stranger Things: Tales From '85, uma animação que se passa no inverno de 1985, entre as temporadas 2 e 3. A estreia está prevista para 2026.