Homem-Aranha 4: novo filme com Tom Holland tem título divulgado; saiba qual é

O próximo filme da saga do Homem-Aranha já tem nome oficial: “Spider-Man: Brand New Day”. A produção começará ainda neste ano, no verão americano (entre junho e setembro), afirmou o diretor Destin Daniel Cretton durante sua apresentação no CinemaCon, evento anual para proprietários de cinemas, realizado em Las Vegas.

Embora Tom Holland não tenha participado pessoalmente do evento, ele enviou uma mensagem em vídeo para os participantes, agradecendo o apoio dos fãs e deixando um teaser sobre o novo filme.

“Peço desculpas por não estar aqui com vocês. Estou filmando em outro canto do mundo”, afirmou Holland.

Ele também adiantou que o novo filme representará um novo começo para o personagem: “Sei que a última vez que vimos o Peter Parker, deixamos muitos mistérios no ar. Então, Spider-Man: Brand New Day é uma verdadeira reinvenção, um novo começo, mas é tudo o que posso revelar por enquanto.”

Zendaya e Jacob Batalon, que interpretam MJ e Ned, respectivamente, devem retornar em seus papéis, acompanhando Peter Parker na nova jornada.

Além disso, Sadie Sink (a Max de Stranger Things) entrou para o elenco, mas o papel da atriz ainda não foi confirmado. Há especulações de que ela possa interpretar Jean Grey, uma personagem dos X-Men, que já foi vivida por Famke Janssen e Sophie Turner nos cinemas. Ainda não se sabe quais outros personagens do Universo Cinemático Marvel aparecerão ao lado de Peter e seus amigos.

O diretor Destin Daniel Cretton, no entanto, não revelou detalhes sobre o elenco do filme, mas fez questão de ressaltar o trabalho árduo da equipe criativa que está preparando a produção.

“Eu adoraria poder apresentar todos os membros da nossa equipe, que estão trabalhando intensamente para trazer uma história épica para vocês”, declarou Cretton. “Eles são incríveis e vocês vão ver todo o esforço deles quando o filme chegar aos cinemas.”

O retorno de Spider-Man nos cinemas é esperado com grande entusiasmo, especialmente após o enorme sucesso das últimas produções protagonizadas por Holland. O filme “Spider-Man: Homecoming” arrecadou cerca de US$ 880 milhões em 2017, seguido por “Spider-Man: Far From Home”, que superou a marca de US$ 1,13 bilhão em 2019. Já “Spider-Man: No Way Home” se destacou como um marco pós-pandemia, arrecadando US$ 1,9 bilhão globalmente em 2021.