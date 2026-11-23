Lançado em 13 de fevereiro de 1996, "The Score" misturou hip-hop, soul, reggae e influências caribenhas (Erika Goldring/Getty Images)
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Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20h30.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 20h41.
Lauryn Hill e Wyclef Jean vão se reunir para um show especial em São Paulo em janeiro de 2027. O evento celebra os 30 anos do álbum "The Score", lançado em 1996, que misturou hip-hop, soul, reggae e influências caribenhas e tornou-se um dos discos mais importantes da história do gênero.
Três décadas depois de mexer com os rumos do hip-hop, Lauryn Hill e Wyclef Jean voltam a dividir o palco em São Paulo. A dupla apresenta o show "30 Years of The Score" no dia 16 de janeiro de 2027, no Nubank Parque, em homenagem ao álbum que os Fugees lançaram em 1996 e que atravessou gêneros, gerações e fronteiras.
A noite terá Damian "Jr. Gong" Marley, Chance the Rapper e Criolo na abertura. YG Marley e Zion Marley participam como convidados especiais.
Lançado em 13 de fevereiro de 1996, "The Score" misturou hip-hop, soul, reggae e influências caribenhas e ajudou a levar o rap a um público global ainda maior. Entre as faixas mais lembradas estão "Killing Me Softly", "Ready or Not" e "Fu-Gee-La".
O reconhecimento veio em números:
O show em São Paulo chega depois de um período intenso para os dois. Em fevereiro, Lauryn Hill voltou ao palco do GRAMMY em uma homenagem a D'Angelo e Roberta Flack, ao lado de Jean e de um elenco de convidados.
Ela também foi indicada ao Hall da Fama do Rock & Roll de 2026 e recebeu, em junho, o primeiro Living Legend Icon Award do BET. Jean lançou Clef Notes e Q Theory, parte do projeto de sete álbuns Quantum Leap, e fez parcerias com Carlos Santana e Robert Glasper.
Os dois já passaram pelo Brasil neste ano, no Global Citizen Live, no Rio de Janeiro. A turnê comemorativa de The Score teve ingressos esgotados em Lisboa e Paris e passou pelo Greek Theatre (Berkeley), pelo Resorts World Theatre (Las Vegas), pelo Hollywood Bowl (Los Angeles) e pela Climate Pledge Arena (Seattle).
Já o festival Diaspora Calling!, de Hill, reuniu mais de 35 mil pessoas no Reino Unido.
Ms. Lauryn Hill e Wyclef Jean – 30 Years of The Score
Funcionamento da bilheteria do Ibirapuera a partir de 25 de novembro
Bilheterias no Nubank Parque
Nas duas, há atendimento para complemento de meia-entrada.