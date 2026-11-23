Três décadas depois de mexer com os rumos do hip-hop, Lauryn Hill e Wyclef Jean voltam a dividir o palco em São Paulo. A dupla apresenta o show "30 Years of The Score" no dia 16 de janeiro de 2027, no Nubank Parque, em homenagem ao álbum que os Fugees lançaram em 1996 e que atravessou gêneros, gerações e fronteiras.

A noite terá Damian "Jr. Gong" Marley, Chance the Rapper e Criolo na abertura. YG Marley e Zion Marley participam como convidados especiais.

O disco que ajudou a levar o hip-hop ao mundo

Lançado em 13 de fevereiro de 1996, "The Score" misturou hip-hop, soul, reggae e influências caribenhas e ajudou a levar o rap a um público global ainda maior. Entre as faixas mais lembradas estão "Killing Me Softly", "Ready or Not" e "Fu-Gee-La".

O reconhecimento veio em números:

Dois prêmios GRAMMY em 1997, entre eles Melhor Álbum de Rap e Melhor Performance de R&B por Dupla ou Grupo com Vocais, por "Killing Me Softly"

Primeiro álbum de um grupo de hip-hop indicado ao GRAMMY de Álbum do Ano

1º lugar na Billboard 200

Certificação de 7× Platina pela RIAA

134º lugar na lista dos 500 Maiores Álbuns de Todos os Tempos da Rolling Stone (2020)

Presença na lista dos 200 Álbuns Definitivos do Hall da Fama do Rock & Roll

Um dos álbuns de hip-hop mais vendidos da história

Um ano movimentado para a dupla

O show em São Paulo chega depois de um período intenso para os dois. Em fevereiro, Lauryn Hill voltou ao palco do GRAMMY em uma homenagem a D'Angelo e Roberta Flack, ao lado de Jean e de um elenco de convidados.

Ela também foi indicada ao Hall da Fama do Rock & Roll de 2026 e recebeu, em junho, o primeiro Living Legend Icon Award do BET. Jean lançou Clef Notes e Q Theory, parte do projeto de sete álbuns Quantum Leap, e fez parcerias com Carlos Santana e Robert Glasper.

Os dois já passaram pelo Brasil neste ano, no Global Citizen Live, no Rio de Janeiro. A turnê comemorativa de The Score teve ingressos esgotados em Lisboa e Paris e passou pelo Greek Theatre (Berkeley), pelo Resorts World Theatre (Las Vegas), pelo Hollywood Bowl (Los Angeles) e pela Climate Pledge Arena (Seattle).

Já o festival Diaspora Calling!, de Hill, reuniu mais de 35 mil pessoas no Reino Unido.

Data e horário

Ms. Lauryn Hill e Wyclef Jean – 30 Years of The Score

Data: sábado, 16 de janeiro de 2027

sábado, 16 de janeiro de 2027 Abertura dos portões: 15h

15h Início do show: 21h

21h Local: Nubank Parque – R. Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo (SP)

Nubank Parque – R. Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo (SP) Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos só entram acompanhados de pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

16 anos. Menores de 5 a 15 anos só entram acompanhados de pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial) Realização: Live Nation Brasil

Valor dos ingressos

Como comprar ingressos

Venda geral: 24 de novembro

24 de novembro Online: a partir das 10h, em http://www.ticketmaster.com.br

a partir das 10h, em http://www.ticketmaster.com.br Bilheteria oficial: a partir das 11h, no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103, piso Jurupis, subsolo). A entrada na fila vai até as 17h, e a venda depende da disponibilidade de ingressos

a partir das 11h, no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103, piso Jurupis, subsolo). A entrada na fila vai até as 17h, e a venda depende da disponibilidade de ingressos Parcelamento em até 3x sem juros

Na bilheteria oficial, não há taxa de serviço

Funcionamento da bilheteria do Ibirapuera a partir de 25 de novembro

Terça a sábado: das 10h às 22h

das 10h às 22h Domingos e feriados: das 14h às 20h

das 14h às 20h Fechada às segundas-feiras

Bilheterias no Nubank Parque

15 de janeiro (véspera): Bilheteria A (R. Palestra Itália, 200), das 10h às 17h

Bilheteria A (R. Palestra Itália, 200), das 10h às 17h 16 de janeiro (dia do show):

Bilheteria A (R. Palestra Itália, 200): a partir das 10h até o início do show

a partir das 10h até o início do show Bilheteria B (Av. Francisco Matarazzo, 1705): a partir das 12h até o início do show. É também o único ponto de atendimento a convidados com cortesia, até 40 minutos após o começo da apresentação

Nas duas, há atendimento para complemento de meia-entrada.