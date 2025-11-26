Pop

A estratégia da Netflix para fazer Stranger Things faturar bilhões

Quinta temporada será lançada em três partes: 26 de novembro (Ação de Graças nos EUA), 25 de dezembro (Natal) e 31 de dezembro (Ano Novo)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10h59.

Quase dez anos após sua estreia, Stranger Things chega à última temporada como o maior sucesso comercial da Netflix. Desde 2020, a série já gerou mais de US$ 1 bilhão e pode ultrapassar os US$ 2 bilhões até o fim de 2025.

A expectativa é alta: mesmo sem novos episódios desde 2022, as quatro temporadas somaram 404 milhões de horas assistidas só no primeiro semestre deste ano.

Como a Netflix transformou Stranger Things em máquina de fazer dinheiro

Estreia dividida em feriados

A quinta temporada será lançada em três partes: 26 de novembro (Ação de Graças), 25 de dezembro (Natal) e 31 de dezembro (Ano Novo). A Netflix aposta no alcance global dos feriados para impulsionar maratonas.

Elenco mais velho, tempo na história

Para lidar com a diferença de idade do elenco, a nova temporada começa com um salto temporal. A decisão evita recasts e mantém a continuidade dos personagens principais.

Orçamento recorde

Com episódios estimados em até US$ 60 milhões, a temporada final deve custar US$ 480 milhões. É o maior investimento da história da plataforma em uma única série.

