O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para tempestades em áreas dos três estados da Região Sul nesta terça-feira, 24 de novembro. A previsão indica chuvas intensas, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento.

O instituto também prevê a formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina na quarta-feira, 25. O fenômeno deve ganhar intensidade até quinta-feira, 26, e dar origem a uma frente fria que influenciará as condições do tempo no Sul e no Sudeste.

Quais estados estão sob alerta vermelho de tempestade?

Segundo o Inmet, as condições meteorológicas devem se agravar durante a tarde desta terça-feira. As áreas sob alerta vermelho são:

Rio Grande do Sul: norte e noroeste do estado;

norte e noroeste do estado; Santa Catarina: regiões central e oeste;

regiões central e oeste; Paraná: regiões norte, oeste, central e sudoeste.

As demais áreas do Paraná e de Santa Catarina, além da região central do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, estão sob alerta laranja de perigo para tempestades.

As instabilidades desta terça-feira estão associadas a uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que favorece o transporte de ar quente e úmido em direção ao Sul do Brasil.

Ciclone extratropical vai atingir o Brasil?

A previsão do Inmet aponta para a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, nas proximidades do litoral catarinense, na quarta-feira, 25.

A intensificação do fenômeno deve favorecer o avanço de uma frente fria pela costa brasileira, com influência sobre áreas das regiões Sul e Sudeste.

Na quarta-feira, as chuvas devem continuar principalmente no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. A partir de quinta-feira, a chegada de uma massa de ar frio deve reduzir as temperaturas e as instabilidades em parte da Região Sul.

O Inmet ressalta que a previsão ainda precisa ser monitorada.

Frente fria deve derrubar temperaturas no Sul e no Sudeste

A queda das temperaturas deve ser mais perceptível na quinta-feira, 26. Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os termômetros podem marcar menos de 10 °C.

O resfriamento também deve alcançar o estado de São Paulo, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná.

Confira a previsão de temperaturas para quinta-feira em algumas capitais:

Curitiba (PR): mínima de 13 °C e máxima de 18 °C;

mínima de 13 °C e máxima de 18 °C; Porto Alegre (RS): mínima de 14 °C e máxima de 27 °C;

mínima de 14 °C e máxima de 27 °C; Florianópolis (SC): máxima de 23 °C;

máxima de 23 °C; São Paulo (SP): mínima de 15 °C e máxima de 20 °C;

mínima de 15 °C e máxima de 20 °C; Rio de Janeiro (RJ): máxima de 28 °C.

Apesar da redução das temperaturas, o instituto não prevê, até o momento, um período prolongado de frio nem condições favoráveis à formação de geadas.

Perguntas frequentes

Quais estados estão sob alerta vermelho do Inmet? Áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná estão sob alerta de grande perigo para tempestades nesta terça-feira, 24.

Quando deve se formar o ciclone extratropical? Segundo o Inmet, o fenômeno deve se formar na quarta-feira, 25 de novembro, próximo à costa de Santa Catarina, e ganhar intensidade até quinta-feira, 26.