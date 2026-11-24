Inmet prevê a formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina nesta quarta-feira, 25. (Reprodução/Inmet)
Repórter
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07h38.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para tempestades em áreas de três estados do Sul do Brasil em 24 de novembro. A previsão inclui chuvas intensas, granizo e rajadas de vento, com formação prevista de um ciclone extratropical próximo a Santa Catarina na quarta-feira, 25. O fenômeno deve intensificar-se até quinta-feira, 26, trazendo queda de temperaturas no Sul e Sudeste do país.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para tempestades em áreas dos três estados da Região Sul nesta terça-feira, 24 de novembro. A previsão indica chuvas intensas, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento.
O instituto também prevê a formação de um ciclone extratropical próximo à costa de Santa Catarina na quarta-feira, 25. O fenômeno deve ganhar intensidade até quinta-feira, 26, e dar origem a uma frente fria que influenciará as condições do tempo no Sul e no Sudeste.
Segundo o Inmet, as condições meteorológicas devem se agravar durante a tarde desta terça-feira. As áreas sob alerta vermelho são:
As demais áreas do Paraná e de Santa Catarina, além da região central do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, estão sob alerta laranja de perigo para tempestades.
As instabilidades desta terça-feira estão associadas a uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que favorece o transporte de ar quente e úmido em direção ao Sul do Brasil.
A previsão do Inmet aponta para a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, nas proximidades do litoral catarinense, na quarta-feira, 25.
A intensificação do fenômeno deve favorecer o avanço de uma frente fria pela costa brasileira, com influência sobre áreas das regiões Sul e Sudeste.
Na quarta-feira, as chuvas devem continuar principalmente no norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. A partir de quinta-feira, a chegada de uma massa de ar frio deve reduzir as temperaturas e as instabilidades em parte da Região Sul.
O Inmet ressalta que a previsão ainda precisa ser monitorada.
A queda das temperaturas deve ser mais perceptível na quinta-feira, 26. Nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os termômetros podem marcar menos de 10 °C.
O resfriamento também deve alcançar o estado de São Paulo, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná.
Confira a previsão de temperaturas para quinta-feira em algumas capitais:
Apesar da redução das temperaturas, o instituto não prevê, até o momento, um período prolongado de frio nem condições favoráveis à formação de geadas.
Áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná estão sob alerta de grande perigo para tempestades nesta terça-feira, 24.
Segundo o Inmet, o fenômeno deve se formar na quarta-feira, 25 de novembro, próximo à costa de Santa Catarina, e ganhar intensidade até quinta-feira, 26.
A frente fria associada ao ciclone deve influenciar as condições do tempo no Sudeste. Na capital paulista, a previsão para quinta-feira indica temperaturas entre 15 °C e 20 °C.