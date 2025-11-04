Pop

Stranger Things: relembre a idade dos atores na 1ª temporada

Após quase uma década de um dos maiores sucessos da Netflix, confira quanto anos cada ator tem na estreia da quinta temporada

Stranger Things: nove anos depois, atores mirins cresceram em frente às câmeras (Stranger Things/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18h46.

Após noves anos de mistério, aventuras sobrenaturais e fortes laços de amizade, Stranger Things finalmente chega ao fim. A quinta temporada, aguardada com ansiedade por milhares de fãs ao redor do mundo, estreará em três volumes, em 26 de novembro de 2025, 25 de dezembro de 2025, em 31 de dezembro de 2025.

A série, que estreou originalmente em 15 de julho de 2016, conquistou uma legião de seguidores e se tornou um dos maiores sucessos da Netflix.

Na primeira temporada, em 2016, os protagonistas ainda eram adolescentes. Um dos fatores mais marcantes da quinta temporada é que muitos desses atores cresceram diante das câmeras, e suas idades agora refletem a jornada pessoal e profissional percorrida ao longo dos anos.

Confira a idade de ada ator na primeira temporada e agora:

Millie Bobby Brown

  • Personagem: Eleven

  • Idade na estreia da 1ª temporada (2016): 12 anos

  • Idade em 2025: 21 anos

Finn Wolfhard

  • Personagem: Mike Wheeler

  • Idade na estreia da 1ª temporada (2016): 13 anos

  • Idade em 2025: 22 anos

Gaten Matarazzo

  • Personagem: Dustin Henderson

  • Idade na estreia da 1ª temporada (2016): 13 anos

  • Idade em 2025: 23 anos

Caleb McLaughlin

  • Personagem: Lucas Sinclair

  • Idade na estreia da 1ª temporada (2016): 14 anos

  • Idade em 2025: 24 anos

Noah Schnapp

  • Personagem: Will Byers

  • Idade na estreia da 1ª temporada (2016): 11 anos

  • Idade em 2025: 21 anos

Além do grupo principal, Natalia Dyer, a Nancy Wheeler, tinha 21 anos em 2016 e, em 2025, tem 30. Joe Keery, como Steve Harrington, começou com 24 anos e chega aos 33. Winona Ryder, a Joyce Byers, era 44 na estreia e agora tem 54. David Harbour, como Jim Hopper, tinha 41 anos e agora completará 50. Sadie Sink, que entrou na segunda temporada como Max Mayfield, começou com 14 anos e chega a última temporada aos 23.

