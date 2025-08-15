Onde assistir 'Thunderbolts'? Filme chega ao streaming em breve; veja data

Na carência dos Vingadores, a Marvel surgiu em 2025 com um novo grupo de super-heróis — dessa vez menos moralmente comprometidos e bem mais desajustados. Thunderbolts* estreou em maio deste ano, na promessa de apresentar os "Novos Vingadores". E ele chega já neste mês ao Disney+.

O longa conta a história de Yelena Belova, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker que trabalham, de forma sigilosa, para a diretora da CIA Valentina Allegra. Quando ficam presos numa armadilha de Allegra — em que cada um tem a missão de matar o outro —, eles se unem em um grupo improvável. Bucky Barnes se junta ao time e eles viram os Novos Vingadores.

O filme arrecadou US$ 382 milhões em bilheteria mundial. O valor é pouco mais que o dobro do orçamento (US$ 180 milhões, descontados custos de marketing) e foi bem abaixo do esperado. Ainda assim, a produção recebeu críticas amplamente positivas de críticos e fãs — e foi vista como uma recuperação para a Marvel, que ajudou a franquia a se reerguer após lançamentos abaixo das expectativas nos cinemas.

Em vez de focar nas conexões com outros filmes do universo Marvel, a campanha de marketing de Thunderbolts* destacou a equipe criativa por trás do longa, que já havia trabalhado em projetos aclamados pela crítica do selo A24, incluindo Treta, Hereditário e Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo. A abordagem diferenciada ajudou a destacar o filme da fórmula habitual da Marvel.

Quando Thunderbolts* chega ao streaming?

O filme entra para o catálogo do Disney+ no dia 27 de agosto.

Quem está no elenco de Thunderbolts*?

O elenco do filme é composto por Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, David Harbour, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Julia Louis-Dreyfus, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Pierce, entre outros.