Chegar à final do "Big Brother Brasil" já garante dinheiro no bolso. Enquanto o campeão leva o prêmio milionário, quem fica em segundo e terceiro também sai da casa com uma bolada. Os valores podem mudar de uma edição para outra.

No "BBB 26", Milena Moreira levou R$ 150 mil pelo segundo lugar, e Juliano Floss recebeu R$ 50 mil pelo terceiro. A conta ficou ainda maior com os prêmios extras. Cada um ganhou um apartamento, e Juliano também levou um carro.

A final, realizada em 21 de abril de 2026, terminou com a vitória de Ana Paula Renault, que teve 75,94% da média dos votos. Milena ficou com 17,29%, e Juliano, com 6,77%.

Quanto Milena ganhou no 'BBB 26'?

A vice-campeã somou R$ 180 mil em dinheiro. Foram R$ 150 mil pela colocação na final e outros R$ 30 mil na dinâmica do Ganha-Ganha. Com o valor estimado do apartamento, os prêmios de Milena chegaram a R$ 450 mil, já que o apartamento MRV que os finalistas ganharam é avaliado em R$ 270 mil.

Milena atende o Big Fone neste domingo, 29 (Reprodução / TV Globo)

Quanto Juliano Floss ganhou no 'BBB 26'?

Juliano levou R$ 80 mil em dinheiro, entre os R$ 50 mil do terceiro lugar e os R$ 30 mil do Ganha-Ganha. Além do apartamento, o influenciador ganhou um carro avaliado em R$ 123,8 mil. Somados, o dinheiro e os bens chegaram a R$ 473,8 mil.

O carro fez com que o total em prêmios de Juliano superasse o de Milena em R$ 23,8 mil, embora ela tenha recebido R$ 100 mil a mais em dinheiro.

Quanto Ana Paula Renault ganhou?

A campeã recebeu R$ 5.708.712, já descontados os impostos, o maior prêmio pago a um vencedor na história do reality. Ana Paula também ganhou um apartamento, um carro zero-quilômetro e R$ 50 mil no Ganha-Ganha, totalizando R$ 6.262.712 em prêmios.

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt. A edição terá 100 dias e reunirá participantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos.

Antes da estreia, a disputa por vagas no Pipoca começa nas Casas de Vidro, de 8 a 10 de janeiro.