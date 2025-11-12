O que aconteceu na 4ª temporada de Stranger Things?

A quarta temporada de Stranger Things amplia o universo da série com novos cenários, ameaças e conexões entre os personagens. Dividida em vários núcleos e ambientada em 1986, a história mostrou os efeitos de um novo monstro vindo do Mundo Invertido: Vecna, um inimigo mais inteligente e cruel do que os Demogorgons das temporadas anteriores.

Os episódios se alternam entre o que acontece em Hawkins, na Califórnia, na Rússia e até na mente de Eleven, conforme o grupo tenta impedir o avanço do sobrenatural que ameaça romper a barreira entre o mundo real e o Mundo Invertido.

Pensando na estreia da quinta (e última) temporada, no dia de 26 de novembro, a EXAME Pop preparou um resumo do que aconteceu durante a série nos últimos anos.

Confira o que aconteceu na quarta temporada de Stranger Things:

O retorno de um novo pesadelo: Vecna

Vecna, o novo vilão, atacava suas vítimas ao explorar traumas e culpas do passado, prendendo-as em alucinações que terminavam em mortes brutais. Sua primeira vítima foi Chrissy Cunningham, uma líder de torcida com distúrbios alimentares. Logo, outras mortes seguiram o mesmo padrão, incluindo Fred e Patrick, o que provocou terror em Hawkins.

Enquanto isso, Eddie Munson, líder do clube Hellfire, foi injustamente acusado dos assassinatos e se tornou fugitivo. O grupo de amigos, liderado por Dustin, Max e Lucas, percebeu que os crimes estavam ligados ao Mundo Invertido e que Vecna abria portais a cada nova morte.

Eleven perdeu os poderes e enfrentou seu passado

Após os eventos do shopping Starcourt, Eleven morava na Califórnia com os Byers, sem seus poderes e sendo vítima de bullying. Ela foi levada por Dr. Owens para um centro de pesquisas secreto, onde reencontrou o Dr. Brenner e passou por sessões de imersão sensorial para recuperar suas habilidades.

Durante o processo, ela relembrou o massacre no Laboratório de Hawkins e descobriu que não foi a responsável. O verdadeiro culpado era Henry Creel, também conhecido como Um, o primeiro experimento de Brenner, que se transformou em Vecna após ser lançado por Eleven no Mundo Invertido.

O drama de Max e a música como salvação

Max, ainda abalada pela morte do irmão Billy, começou a apresentar os mesmos sintomas das vítimas de Vecna: pesadelos, sangramento nasal e visões. Ela foi atacada, mas foi salva por seus amigos com a ajuda da música "Running Up That Hill", de Kate Bush.

A canção funcionou como uma âncora emocional que a manteve conectada ao mundo real, interrompendo a tentativa de assassinato de Vecna. Essa descoberta se tornou chave para salvar futuras vítimas.

O retorno de Hopper na Rússia

Hopper sobreviveu à explosão da terceira temporada e foi preso por soviéticos em Kamchatka. Joyce e Murray embarcaram numa missão para resgatá-lo, enfrentando traidores, soldados e Demogorgons dentro da prisão. Com a ajuda de Yuri e Enzo, eles conseguiram destruí-los, o que contribuiu para enfraquecer o elo do vilão com o Mundo Invertido.

O plano final contra Vecna

Com a ajuda de Eleven, agora com seus poderes restaurados, o grupo montou um plano dividido: Max atraiu Vecna, enquanto Robin, Nancy e Steve atacaram seu corpo em transe no Mundo Invertido. Dustin e Eddie distraíram os Demobats. Eddie morreu heroicamente, enquanto Max foi gravemente ferida e entrou em coma.

Apesar da vitória parcial, Vecna conseguiu abrir a quarta fenda entre os mundos. O plano dele começou a se concretizar: parte de Hawkins foi destruída e ficou coberta por nuvens escuras e relâmpagos vermelhos, marcando o início da fusão entre o mundo real e o Mundo Invertido.

Reencontros e perdas

A temporada terminou com o retorno de Eleven, Hopper, Joyce e o restante do grupo a Hawkins. Max permaneceu hospitalizada em coma. Will sentiu a presença contínua de Vecna, indicando que a batalha estava longe do fim. Hawkins ficou à beira do colapso, preparando o terreno para a temporada final.