A NBA quer transformar o engajamento dos fãs brasileiros em uma relação mais próxima com a liga. Para isso, a organização anuncia o lançamento de uma plataforma digital que reúne conteúdos exclusivos para o Brasil, com desafios interativos e experiências que podem levar torcedores aos Estados Unidos para acompanhar partidas e conhecer os bastidores da competição.

Chamada Represente, a iniciativa faz parte de uma estratégia internacional da NBA, com ações semelhantes no México e no Canadá. Por aqui, a proposta chega em um momento de ascensão do Brasil como mercado importante para a liga norte-americana. Segundo levantamento do Ibope Repucom referente à temporada 2025/26, o paísl soma 57,6 milhões de fãs da NBA. O número representa um recorde desde o início da medição, em 2017, e um crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior.

"O Brasil tem uma das comunidades de NBA mais engajadas do mundo. Por isso, a ideia é levar o nosso relacionamento com esse público a um novo patamar, criando um ecossistema que celebre a cultura, o esporte e o jeito brasileiro de torcer", diz Marina Andrade, gerente de marketing e engajamento de fãs da NBA.

Hub permanente

De acordo com a executiva, o Represente funcionará como um hub permanente de relacionamento com o público brasileiro. A plataforma concentra em um único ambiente conteúdos, informações sobre jogadores e atividades que estimulem a participação dos torcedores durante toda a temporada.

Um dos destaques é o espaço dedicado a Gui Santos, ala do Golden State Warriors e principal embaixador do projeto. Os usuários poderão acompanhar estatísticas e informações sobre a carreira do jogador, que ganhou mais espaço na equipe californiana na temporada 2025/26, quando disputou 68 partidas.

Andrade também destaca que a iniciativa pode abrir espaço para a participação de parceiros locais e de outras propriedades da NBA.

"A visão de longo prazo é que nossos parceiros locais, e até outros eventos e plataformas da liga, possam se beneficiar dessa aproximação com o fã brasileiro."

Desafios e viagens aos EUA

O lançamento da plataforma é acompanhado por três competições com mecânicas de gamificação, como jogos de memória e quizzes sobre a NBA. Os participantes acumulam desempenho nas atividades e concorrem a experiências presenciais nos Estados Unidos. Entre os prêmios estão viagens para Miami e San Francisco, além da oportunidade de acompanhar uma partida das Finais da Conferência Oeste.

A primeira disputa acontece de 23 de novembro a 14 de dezembro. O vencedor poderá conhecer os bastidores das gravações do programa NBA na Estrada e assistir ao confronto entre Golden State Warriors e Miami Heat, em Miami, em janeiro.

A segunda etapa será realizada entre 15 de dezembro e 21 de fevereiro. O prêmio será uma viagem a San Francisco, em março, para acompanhar uma partida do Golden State Warriors contra o Philadelphia 76ers, equipe que reúne LeBron James e Joel Embiid.

Já a terceira competição dará ao vencedor a oportunidade de assistir a um jogo das Finais da Conferência Oeste, em maio. A disputa está prevista para ocorrer entre fevereiro e abril.

Além das viagens, os fãs mais ativos poderão receber benefícios ao longo da temporada, como acesso antecipado a conteúdos e pré-venda de eventos. Para participar das competições, é necessário ter mais de 18 anos, passaporte válido e visto americano válido. Mais informações, no site oficial do projeto.