5ª temporada de Stranger Things: Ross Duffer confirma início das gravações dos últimos episódios

As gravações da 5º e última temporada de Stranger Things, um dos maiores sucessos da Netflix, começaram oficialmente nesta terça-feira, 9, e estão a todo vapor.

Os irmãos Duffer, roteiristas e criadores de Stranger Things, retomaram os trabalhos na série em agosto deste ano. A produção foi atrasada devido à greve dos roteiristas e diretores; anteriormente, as filmagens estavam previstas para maio e junho de 2023.

A série dá sequência à jornada de Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos da cidade de Hawkings contra o poderoso vilão Vecna (Jamie Campbell Bower) e as criaturas do mundo invertido.

O início da produção desta etapa de Stranger Things foi confirmado nesta tarde pelos atores Joe Keery e Maya Hawke em foto no set publicada pelo cocriador Ross Duffer. Os dois interpretam os amigos Steve e Robin.

Retorno do elenco de Stranger Things

Entre os atores que retornam para a quinta e última temporada estão Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughli, Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, David Harbour e Joe Keery.

Para os novos atores, os criadores já confirmaram a presença de Linda Hamilton, estrela do Exterminador do Futuro, durante o último TUDUM! da Netflix no Brasil.

Quando Stranger Things 5 estreia na Netflix?