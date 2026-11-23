A casa mais vigiada do Brasil só abre em janeiro, mas o jogo de adivinhar quem vai entrar já começou. Basta um famoso sumir das redes ou um ex-brother postar uma indireta para o nome aparecer nas listas de cotados do "BBB 27".

Enquanto o elenco completo segue sem data para ser revelado, a Globo já confirmou a estreia para 11 de janeiro de 2027, a volta dos Veteranos e uma disputa por vagas nas Casas de Vidro.

Para saber quando as apostas dão lugar aos nomes confirmados, dá para acompanhar os anúncios no gshow, na TV Globo e nos perfis oficiais do reality.

Onde acompanhar os anúncios do 'BBB 27'?

O gshow reúne os comunicados da Globo sobre o reality. Foi por lá que a emissora detalhou o calendário das Casas de Vidro e publicou as novidades apresentadas por Tadeu Schmidt no Upfront Globo 2027, como a mudança no Sincerão. É o canal para consultar datas e conferir as regras quando uma dinâmica é anunciada.

Para acompanhar as novidades pelo feed, o programa tem perfis oficiais no Instagram, no X, no TikTok e no Facebook. Quando um nome aparecer em listas de cotados, vale conferir se ele já foi divulgado pelo gshow ou pelos perfis do reality.

A TV Globo também é um canal para acompanhar a divulgação do elenco. Na edição anterior, Tadeu anunciou os candidatos às Casas de Vidro ao longo da programação da emissora. Esse foi o formato do "BBB 26". O calendário de divulgação dos nomes da próxima edição segue em aberto.

O Globoplay tem uma página dedicada ao programa e vai exibir o "Bate-Papo BBB" após as eliminações. O streaming também entrou no aquecimento da temporada com o reality vertical da Rede BBB, em que criadores de conteúdo disputam uma vaga na equipe de criadores da edição.

O que a Globo já confirmou sobre o 'BBB 27'?

O reality tem 100 dias previstos e vai reunir três grupos: Pipoca, de anônimos, Camarote, de famosos, e Veteranos, de ex-participantes. De 8 a 10 de janeiro, antes da estreia, Tadeu Schmidt apresenta o "Seleção BBB", com Casas de Vidro nas cinco regiões do país. Os candidatos do Pipoca vão disputar vagas e poderes que poderão usar na casa principal.

O Sincerão terá um formato com elementos de jogo e rodadas mais ágeis. Aos domingos, a formação do Paredão começa após a "Temperatura Máxima" e termina depois do "Fantástico", quando também acontece a Prova Bate e Volta.

Às terças, a primeira entrevista com o eliminado vai ao ar na TV Globo, logo após o programa, com plateia e a participação de um fã e um hater. A conversa continua no "Bate-Papo BBB", no gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da saída nas redes sociais.