BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 20. A primeira eliminada da edição foi a Camarote Aline Campos.

Ela recebeu 61,64% dos votos, enquanto a pipoca Milena e veterana Ana Paula Renault, que também disputavam o Paredão, receberam 32,50% e 5,86%, respectivamente.

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. Milena foi indicada pelo Líder Alberto Cowboy, enquanto Aline Campos foi indicada por Marcelo pelo Big Fone, já Ana Paula Renault foi puxada por Aline, que teve direito a um contragolpe. O participante Paulo Augusto tomou 11 votos da casa, mas escapou da berlinda vencendo a prova Bate e Volta.

Veja o momento em que Aline é eliminada do programa:

Embate com Ana Paula

Dentro do BBB 26, a rivalidade entre Ana Paula Renault e Aline Campos foi um dos maiores focos do público desde o começo do jogo. O atrito remete a um episódio de cerca de 10 anos atrás, quando Ana Paula, então comentarista na televisão, fez um comentário sobre o visual de Aline, que considerou machista e desrespeitoso — e que ficou guardado pela atriz desde então.

O assunto voltou à tona dentro da casa quando Aline decidiu confrontar diretamente Ana Paula sobre o episódio antigo, levando a um pedido de desculpas da veterana, mas sem que o clima entre as duas fosse apaziguado.

Ao ser indicada para o Paredão por Marcelo, Aline puxou Ana Paula para enfrentar a berlinda com ela.

Depois, as duas brigaram na cozinha do BBB porque Aline deu suas estalecas para comprarem uma cartela de ovo só para ela na Xepa, atitude que não foi acatada.

Durante o Jogo da Discórdia, Campos escolheu Renault ao ter que decidir qual brother não devia ganhar o programa. Segundo a atriz, Ana Paula não pensava no coletivo.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.