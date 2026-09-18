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Super-heroí de 'The Boys' chega à Marvel: veja quem é novo mutante

Asa Germann, ator de 'Gen V' e 'The Boys', é cotado para interpretar o mutante Anjo em novo filme dos 'X-Men'

"X-Men": novo elenco de mutantes está sendo confirmado aos poucos pela Marvel Studios (Divulgação/IMDB)

"X-Men": novo elenco de mutantes está sendo confirmado aos poucos pela Marvel Studios (Divulgação/IMDB)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10h25.

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O elenco de "X-Men" da Marvel Studios ainda não está completo, porém mais um nome pode ser adicionado à nova lista de mutantes. De acordo com o The Hollywood Reporter, Asa Germann irá interpretar o "Anjo".

Durante a D23 de 2026, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, apresentou parte do elenco para o público. Como já havia sido noticiado antes, Kit Connor será Ciclope e Samara Weaving será Emma Frost.

As principais novidades do anúncio foram Inde Navarrete como Vampira, Christopher Abbor como Professor Xavier, Adam Driver como Senhor Sinistro e Maya Boyd no papel de Tempestade.

Quem será o Anjo em 'X-Men'?

O verdadeiro nome do "Anjo" é Warren Worthington III; ele possui a habilidade de voar graças às suas grandes asas semelhantes às de um pássaro.

O mutante já apareceu em "X-Men: O Confronto Final", da Fox, e foi interpretado por Cayden Boyd, na infância, e Ben Foster, na fase adulta. Em outra aparição no longa-metragem "X-Men: Apocalipse", Ben Hardy assumiu o papel de seu alter ego maligno, Arcanjo, que possui asas metálicas.

Conheça Asa Germann

Asa Germann ganhou destaque durante sua participação em "Gen V", spin-off de "The Boys", sucesso da Amazon Prime Video.

Germann deu vida a Sam Riordan, um herói esquizofrênico com força descomunal, que frequenta a Universidade Godolkin. Durante a segunda temporada, na escola para jovens super-humanos, ele sofre lavagem cerebral e muda de lado para lutar contra seus antigos amigos, antes de ser resgatado por eles.

O ator também participou de dois episódios da quarta temporada de "The Boys" e de um episódio da série da Netflix "Dahmer: Um Canibal Americano". Em 2026, interpretou Lucas Bowden em "Pânico 7".

A Marvel não comentou sobre o suposto casting.

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