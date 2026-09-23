Quem são os finalistas do MasterChef Brasil 2026? Veja quem chegou à final

A final do MasterChef Brasil 2026 está definida. Depois da semifinal exibida na noite de terça-feira, 22, duas participantes avançaram para a disputa pelo troféu da 13ª temporada: Carla e Jéssica.

Quem são os finalistas do MasterChef Brasil 2026?

O episódio começou com cinco cozinheiros ainda na competição: Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo. Ao longo de duas provas, três deles foram eliminados.

Jéssica conquistou a primeira vaga após apresentar o melhor desempenho na prova com peixe-sapo. Carla garantiu a segunda posição na decisão ao se destacar no desafio da porchetta à moda Wellington.

As duas disputarão o título da 13ª temporada na terça-feira, 29, a partir das 22h20.

Como Jéssica chegou à final do MasterChef?

A primeira vaga foi definida em um desafio com peixe-sapo.

Carla, Jéssica, Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo precisaram preparar uma entrada e um prato principal usando o ingrediente e aplicando duas técnicas de cocção. O tempo total de prova foi de 1h30.

Por ter vencido a prova anterior, Carla recebeu o direito de retirar tempo de dois adversários. Ela escolheu Jesuíno, que perdeu cinco minutos, e Rodrigo, que teve dez minutos a menos para cozinhar.

Após a avaliação de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, Jéssica apresentou o melhor menu e garantiu a primeira vaga na final.

Jesuíno teve o desempenho considerado mais fraco da etapa e foi eliminado.

Como Carla chegou à final do MasterChef?

A segunda vaga foi disputada por Carla, Maria Eduarda e Rodrigo.

O trio recebeu a tarefa de preparar uma porchetta à moda Wellington, com carne suína pururucada e diferentes camadas de recheio. O prato também precisava incluir um molho e um acompanhamento.

Maria Eduarda deixou a competição após problemas na escolha dos acompanhamentos. Com isso, a decisão pela última vaga ficou entre Carla e Rodrigo.

Na avaliação dos jurados, Carla teve a melhor execução e garantiu a segunda vaga na final. Rodrigo foi eliminado.

Quem foi eliminado na semifinal do MasterChef 2026?

A semifinal teve três eliminações: Jesuíno, Maria Eduarda e Rodrigo.

Quando será a final do MasterChef Brasil 2026?

A grande final do MasterChef Brasil 2026 será exibida na terça-feira, 29, a partir das 22h20. Carla e Jéssica disputarão o troféu da 13ª temporada.