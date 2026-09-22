'Demolidor: Renascido' termina na 3ª temporada; entenda a decisão da Marvel

A história de Matt Murdock no Disney+ já tem data para chegar ao capítulo final. "Demolidor: Renascido" será encerrada após a terceira temporada, revelou o The Hollywood Reporter.

A decisão acontece cerca de dois meses depois do encerramento das filmagens da terceira temporada.

A produção também passa por uma mudança importante nos bastidores. Dario Scardapane, showrunner responsável pela segunda temporada, deixou a série após o fim de seu contrato com a Marvel Studios.

A saída acontece enquanto a terceira temporada ainda está em pós-produção. A etapa final dos trabalhos está próxima da conclusão, mas, ainda segundo o The Hollywood Reporter, ainda não está definido quem ficará responsável por conduzir o projeto até a versão final.

Terceira temporada já foi filmada

O encerramento de "Demolidor: Renascido" acontece com a terceira temporada praticamente concluída. A nova temporada chega depois de um segundo ano marcado pelo retorno de personagens ligados à antiga série da Netflix. Charlie Cox continua como Matt Murdock/Demolidor, enquanto Vincent D'Onofrio interpreta Wilson Fisk, o Rei do Crime.

Krysten Ritter também retornou como Jessica Jones, e Mike Colter apareceu novamente como Luke Cage. A temporada ainda ampliou as conexões da série com o universo dos antigos programas da Marvel produzidos pela Netflix.

O que esperar da última temporada?

O final da segunda temporada deixou Matt Murdock diante de uma nova dificuldade. Depois de revelar publicamente sua identidade como Demolidor durante um julgamento, o personagem terminou o episódio preso em Rikers Island.

Dario Scardapane já havia indicado que o final da segunda temporada foi pensado para conduzir diretamente à história do terceiro ano. Em entrevista à Entertainment Weekly, o showrunner explicou que a decisão de colocar Matt Murdock na prisão levou a equipe rapidamente à história de "The Devil in Cell Block D", uma das fases dos quadrinhos que servem de referência para a nova temporada.

A revelação da identidade de Matt também foi planejada durante o desenvolvimento da segunda temporada. Scardapane afirmou que a equipe sabia desde o início que chegaria ao momento em que o personagem diria publicamente "Eu sou o Demolidor". Segundo o showrunner, a decisão foi construída como parte do desfecho da história envolvendo Matt e Wilson Fisk e terá consequências exploradas na terceira temporada.

"Há um momento no final que sabíamos que faríamos desde o início da produção da segunda temporada, e é o Matt no tribunal dizendo as palavras: 'Eu sou o Demolidor'. Isso é uma implosão para este mundo. Nós realmente tentamos fazer com que fosse uma decisão que ele precisava tomar para derrotar Fisk. Foi uma manobra legal e brilhante, mas também é o sacrifício supremo", revelou.

A terceira temporada ainda terá Finn Jones de volta como Danny Rand, o Punho de Ferro, segundo informações da Variety. A presença de personagens desse período amplia a possibilidade de "Demolidor: Renascido" funcionar como um encerramento para parte das histórias deixadas em aberto pela antiga leva de séries da Marvel.

O capítulo final de Matt Murdock

A primeira temporada de "Demolidor: Renascido" chegou ao Disney+ em março de 2025, marcando o retorno de Charlie Cox ao papel de Matt Murdock em uma nova produção da Marvel. Um ano depois, a segunda temporada ampliou a história e trouxe de volta personagens conhecidos pelos fãs da série original.

A terceira temporada de "Demolidor: Renascido" será a última da série. A Marvel ainda não divulgou a data de estreia, mas os novos episódios estão previstos para chegar ao Disney+ em 2027, encerrando a trajetória de Matt Murdock no streaming.