Fórmula 1 2027: quais serão as principais mudanças no campeonato?

Fórmula 1 em 2027: regras de provas e câmbio sofrem mudanças (Mark Thompson / Equipe/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07h59.
RESUMO | A Comissão de Fórmula 1 definiu na segunda-feira, 21, mudanças regulatórias para 2027, como a redução das corridas de 305 km para 290 km e o fim do limite total de três horas. As medidas ainda dependem da aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.
A terceira reunião da Comissão de Fórmula 1 2026 aconteceu na última segunda-feira, 21, nos escritórios da FIA, em Londres. O encontro foi presidido pelo diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, e Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.
Entre os principais tópicos da reunião estava a alteração de alguns pontos nos Regulamentos Desportivos e Financeiros para a temporada de 2026. Foram debatidos també mudanças que entrarão em vigor a partir de 2027.
Entre as principais alterações está a distância das corridas. Com os aperfeiçoamentos previstos para o regulamento das Unidades de Potência (PTU) do próximo ano, a distância total das provas será reduzida de 305 km para 290 km.
Na prática, essa mudança é responsável pela redução de, aproximadamente, duas ou três voltas por corrida.
Durante a reunião, a Comissão também definiu algumas alterações em relação à provas interrompidas por chuva ou outros fatores. A partir de 2027, será estabelecido um horário limite para o encerramento das atividades em pista.
A atual limitação de três horas de duração total da prova será retirada, enquanto o limite de duas horas de corrida efetiva continua valendo.
De acordo com a Comissão, as alterações buscam aumentar as chances de os espectadores acompanharem uma corrida completa, mesmo com interrupções. Além de permitir maior flexibilidade para a extensão das sessões de treinos livres que precisarem ser interrompidas.
Outra mudança aprovada pela Comissão envolve a homologação das caixas de câmbio para 2027. Após consultar o grupo de trabalho dos fabricantes e uma recomendação do Comitê Consultivo Esportivo, foi definido que essa exigência será removida.
A partir disso, os fornecedores terão maior liberdade para desenvolver as caixas de câmbio para a temporada de 2027 da Fórmula 1.
É importante notar que todas as mudanças regulamentares ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA (WMSC) antes de entrarem oficialmente em vigor.
A Comissão de Fórmula 1 definiu a redução da distância das corridas, novas regras de duração para provas interrompidas e o fim da exigência de homologação das caixas de câmbio.
A distância total das corridas será reduzida de 305 km para 290 km, o equivalente a cerca de duas ou três voltas a menos por prova.
O limite total de três horas será substituído por um horário específico para o encerramento das atividades em pista. O limite de duas horas de corrida efetiva continuará em vigor.
Segundo a Comissão de Fórmula 1, a mudança busca ampliar as chances de o público acompanhar uma corrida completa, mesmo após interrupções por chuva ou outros fatores.
A exigência de homologação das caixas de câmbio será removida, o que dará aos fornecedores maior liberdade para desenvolver os equipamentos da temporada de 2027.
As alterações ainda precisam da aprovação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA antes de entrarem oficialmente em vigor.